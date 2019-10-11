【無錫高架橋坍塌】有貨車嚴重超載　現場疑現上百噸鋼材

江蘇無錫10月10日發生高架橋側翻事故，已致3人死亡2人受傷。

據救援指揮部透露，經現場搜救確認，橋下共有3輛小車被壓，其中一輛系停放車輛（無人，駕駛員已找到），另外2輛車上共有3人，已死亡。側翻橋面上共有5輛車，其中3輛小車、2輛卡車。事故造成3人死亡，2人受傷。

無錫塌橋現場，大貨車旁疑似散放著至少四匝大型鋼材。（上游新聞）

另據事故救援指揮部發布的信息，事故調查組初步分析，一輛嚴重超載貨車在橋上行駛，可能為橋梁垮塌的直接原因。

據內媒上游新聞記者獲得的現場圖片顯示，塌垮橋樑上停著一輛大型貨車，地面上散落著大量鋼材。其中疑似為貨車現場散落的一匝鋼材的標籤顯示，該鋼材為日照鋼鐵控股集團有限公司的鋼扎卷板，重量達28.54噸。僅現場圖片中，便疑似有4個鋼扎卷板散落在橋下。換算計當時貨車經過該高架橋至少載有112噸鋼材。

疑似無錫塌橋現場鋼材照片，標簽顯示為日照鋼鐵控股集團有限公司的鋼扎卷板，每匝重量28.54噸。（上游新聞）

10月11日，日照鋼鐵控股集團有限公司公共事務處工作人員告訴內媒記者，上述跨橋側翻事件與日照鋼鐵無關，相關鋼材由該公司賣出，其他商家採購，而且公司發貨都是走海運，不承擔後續運輸任務。

實際上，早在2017年，已經有無錫當地自媒體發文指出，無錫內環高架多有超載的載重卡車行駛，或將嚴重影響該高架使用壽命，最終壓壞道路。當時自媒體曾呼籲公安部門加強監管，防止超載車輛上高架。