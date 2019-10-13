【日本颱風】載有中國船員貨船在日本近海沉沒：4人獲救8人失蹤

強颱風「海貝思」吹襲日本之際，一艘貨船12日晚在川崎市附近海上沉沒，船上有包括7名中國人在內的12名船員。目前已有4人獲救，另有8人失蹤。

日本多個地區發出大雨特別警報，包括東京（美聯社）

+ 2

綜合日本朝日新聞、產經新聞等傳媒今天（13日）報道，事發於12日晚11時20分左右，日本第三管區海上保安本部稱，事故船隻為加德號巴拿馬籍貨船（1925噸），該貨船在川崎市川崎區東扇島東南方向約3公里的海面上卸錨。事發後，附近停泊的船隻向東京灣海上交通中心通報「看到有人在海上游」。

報道稱，接到通報後，日本海上巡邏艇隨即出動進行搜救。截至當地時間13日早晨6時30分，4名船員獲救，包括1名緬甸籍船長、1名越南籍船員以及2名中國籍船員，獲救者都有意識。但因尚未找到船體，救援工作仍在繼續。

另據每日新聞網及長崎市當地傳媒報道，12名船員中，有3人是緬甸籍、7人是中國籍、2人是越南籍。據稱這艘船是為了躲避颱風「海貝思」才在附近卸錨停泊。考慮到事發地附近有油氣味，日本保安本部認為，這艘貨船是因某種原因沉沒，正在進行詳細調查。

另外，中國駐日使館在官網發布颱風相關緊急提醒，呼籲赴日遊客及計劃出行的中國公民要及時關注天氣狀況，提前調整行程，遠離河道、海邊及山區以免遭遇洪水或山體滑坡等自然災害，確保出行安全。

（綜合報道）