中國互聯網發展報告2019：內地網民達8.54億　互聯網普及率61%

據內媒報道，今天（20日）下午，世界互聯網大會在烏鎮國際會展中心網劇場舉行新聞發佈會，發佈了《世界互聯網發展報告2019》《中國互聯網發展報告2019》。按照中國互聯網發展報告，北京、廣州、上海成為互聯網發展水平綜合排名前三，北京網絡安全企業數量居全國首位；根據世界互聯網發展報告，美國、中國、韓國分列互聯網發展綜合排名前三。

2019年10月20日，第六屆世界互聯網大會在浙江烏鎮開幕。本屆世界互聯網大會主題是「智能互聯 開放合作——攜手共建網絡空間命運共同體」。（中新社）

自2017年起，中國網絡空間研究院已經連續兩年在世界互聯網大會發布《世界互聯網發展報告》和《中國互聯網發展報告》藍皮書。

《世界互聯網發展報告2019》對2019年全球互聯網發展狀況進行分析評估。共選取48個評估對像，涵蓋五大洲的主要經濟體和互聯網發展具有代表性的國家。從本次評估結果看，中美兩國發展最為突出，英法德等歐洲強國依然保持較高水平，拉丁美洲以及撒哈拉以南非洲發展中國家和地區仍在加大發展力度，其中，美國、中國、韓國、英國、法國分列綜合排名前五。

2019年10月19日，馬雲現身烏鎮，參加第六屆世界互聯網大會。（視覺中國）

《中國互聯網發展報告2019》針對中國互聯網基礎設施建設、創新能力、數字經濟、互聯網應用、網絡安全和網絡治理等6個單項，首次發布單項評估排名，其中北京、廣東、上海、浙江、江蘇等地互聯網發展水平最高，分列綜合排名前五。

報告顯示，截至2019年6月，中國內地網民規模為8.54億人，互聯網普及率達61.2%，網站數量518萬個。

截至2019年6月，中國網民規模達8.54億，互聯網普及率達61.2%；手機網民規模達8.47億，網民使用手機上網的比例達99.1%。 （視覺中國）

報告指出，網絡直播、網絡音樂、網絡視頻等應用用戶規模半年增長均超過3000萬人，在線教育用戶規模達2.32億人，半年增長率為15.5%。另外，互聯網政務服務用戶規模達5.09億人，佔網民整體59.6%。