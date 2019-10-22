軍委副主席許其亮晤越南國防部長　稱將加強戰略溝通

10月22日，據中國國防部發布的消息稱，中共中央軍委副主席許其亮在八一大樓會見來華出席第九屆北京香山論壇的越南國防部長吳春歷。

消息指，許其亮對吳春歷來華出席論壇表示歡迎。他說，中越是具有戰略意義的命運共同體，在中國國家主席習近平和越南國家主席阮富仲引領下，兩黨兩國關係深入發展。

許其亮稱，近年來，中越兩軍高層溝通頻繁有效，合作機制不斷健全，邊海防交往日益密切，兩軍關係成為兩黨兩國關係的「推進器」。中國軍隊願與越方共同努力，加強戰略溝通，密切多邊協作，妥善處置分歧，突出重點領域合作，為中越全面戰略合作伙伴關係發展作出更大貢獻。

對此，吳春歷說，在越中兩黨兩國高層引領下，雙邊關係不斷鞏固發展，兩軍務實合作積極、有效。越方願同中方進一步密切高層互訪，繼續開展防務戰略磋商，在軍隊建設、維和等領域加深交流與合作，使兩軍關係繼續成為兩黨兩國關係的重要支柱，推動兩軍關係不斷發展。

近段時間以來，中越在南海的爭議不斷。此前，據越南媒體報道，越南共產黨中央委員會總書記、國家主席阮富仲接受採訪時提到了中越在南海的爭議，希望各方保持克制，並稱越方會堅決捍衛越獨立自主和領土主權安全。

而中國外交部在10月16日則表示，當前中越關係向好發展的局面來之不易。希望越方同中方一道，堅持通過對話協商管控海上分歧，以實際行動維護南海和平穩定，維護兩國互信合作。這符合雙方的共同利益，也是兩國人民的共同期待。