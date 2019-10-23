未成年人受害事件頻發　最高法周強：對一批重罪罪犯執行死刑

中國各地發生的未成年人安全事件屢屢見諸報端。對此，最高人民法院院長周強10月23日（周三）在關於加強刑事審判工作情況的報告時指出，對罪行極其嚴重的一批殺害傷害未成年人的罪犯依法核准並執行死刑。

2014年以來，最高法依法審結生產銷售瘦肉精、地溝油等有毒有害食品犯罪案件1.6萬件。(資料圖片)

報告顯示，2014年以來，最高法依法審結生產銷售瘦肉精、地溝油等有毒有害食品犯罪案件1.6萬件、不符合安全標準的食品犯罪案件1萬件，審結生產銷售假藥、劣藥和不符合標準的醫用器材犯罪案件2.2萬件。

周強舉例指出，嚴懲涉疫苗犯罪，依法審理龐紅衛等非法經營疫苗系列案。嚴懲食品藥品流通領域商業賄賂、非法經營等犯罪，依法審結葛蘭素史克公司商業賄賂案，判處被告單位罰金30億元（人民幣，下同）並全部執行到位。

在校園安全犯罪問題上，報告指出，最高法還會同教育部等印發防治校園欺凌的意見，聯合出台維護學校教育教學秩序的意見，完善校園安全事故處理機制。報告要求，研究出台危害藥品安全刑事案件司法解釋、辦理環境污染刑事案件司法解釋等。

報告中透露，中國未成年人犯罪案件連續9年下降。

長春長生被揭發在生產疫苗過程中造假，事件引起廣泛關注。（資料圖片）

未成年人受害事件頻發 疫苗造假引關注

中國近年來爆發了多宗未成年人受害事件。2018年，網絡一篇文章《疫苗之王》披露大型疫苗公司長春長生在生產瘋狗症疫苗過程中造假。此外，這家公司生產的一批百白破（百日咳、白喉、破傷風）疫苗不達標，25萬支問題疫苗已經銷出並打入了25萬兒童的身體。

2016年3月，山東曝光價值5.7億元的非法疫苗案：25種兒童、成人用二類疫苗未經嚴格冷鏈存儲運輸銷往24個省市。

2010年3月，媒體曝光山西近百名兒童注射疫苗後或死或殘，引起廣泛關注。

2008年，三鹿集團生產的嬰兒奶粉中發現含有化學原料三聚氰胺。很多食用了這種奶粉的嬰兒被發現患有腎結石。