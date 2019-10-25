北京飛巴黎波音777客機起飛後火警警報　空中盤旋放油後返航

今天（25日），一架從北京飛往巴黎的法國航空波音777客機在起飛後掛出7700代碼，隨後空中盤旋放油後返航北京。

據《北京日報》報道，AF125航班返航原因是起飛後出現火警警報，目前航班已落地首都機場，後續安排尚未確定。首都機場介紹，目前該航班所有旅客已經下飛機。

航班動態顯示，AF125航班在25日9時35分從北京首都國際機場T2起飛，實際12時05分返航落地北京。

據悉，法航AF125航班於10月25日9時36分從北京首都國際機場起飛，原計劃飛行11小時抵達法國巴黎戴高樂機場，飛行里程8,185公里，航班執飛機型為波音777-300ER。航班動態顯示，該架航班實際在10月25日12時04分返航落地北京，目前返航原因尚未公布。

7700代碼表示遇到緊急狀況，比如機械故障或有機上人員突發疾病等，但並非一定表示飛機處於非常危險的狀況。

飛行員在飛行過程中，遇到特殊情況，會將應答代號設置為特殊代碼。這種特殊編碼可以使飛機在空管的雷達系統中以紅色標識區分，提醒空管人員和其他空中機組注意避讓。

2018年5月14日，川航3U8633航班在執飛後不久，因為駕駛艙副駕駛員面前的風擋玻璃掉落，就曾掛出了7700代碼。

波音777是一款由美國波音公司製造的中遠程雙發動機寬體客機，是當前全球最大的雙發動機寬體客機，三級艙佈置的載客量由283人至368人，航程由9,695千米至17,500千米。