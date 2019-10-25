140萬人報名2020年國家公務員考試　最高競爭比2315：1

2020國家公務員考試報名于10月24日18時結束，報名系統已經不能再報名。據統計，截至17：30分，報名人數為1395845人，其中1277219人通過審核，而最終的過審人數也將在26日18時之後確定。 今年最熱職位最終花落中國第一歷史檔案館複製處一級主任科員及以下一職，競爭比達到2315：1。

2018年12月2日，南京，在國家公務員考試南京林業大學考點，現場考生在考前看考場，抓緊時間複習。（資料圖片/視覺中國）

據中公教育根據報名系統的資料統計，截至24日17:30，共有1395845人報名，截至24日17:30，仍有95個職位無人報考。從國考報名十年來的資料來看，國考報名峰值出現在2018年，最終過審人數近166萬，其餘年份均在140萬人左右，整體來看，國考報名人數較穩定。

今年最熱職位中國第一歷史檔案館複製處一級主任科員及以下一職，此職位招錄1人，從倒數第三天就成為競爭比最熱職位，目前競爭比為2315：1。相比去年最熱職位的4040：1，前年最熱職位的2666:1，甚至2017年的9837：1，今年的最熱職位競爭比有比較明顯的降溫。

和最熱職位相對，每年都會有一些職位無人報考，今年也不例外，截至到24日17：30，依然還有95個職位無人報考。無人報考的主要原因是工作所在地處西部邊遠地區以及基層職位、冷門部門和職位的要求相對過高。

（《北京青年報》）