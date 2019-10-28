【多圖】殲20試飛遇險情屬誤讀　疑首進駐高原備戰

繼中共建政70周年閲兵、長春空軍開放日後，殲-20再度公開，於10月26日首次在央視亮相。殲-20首飛試飛員披露軍機在飛行中遇到的內情，引發關注。

據央視《開講啦》節目公開信息，中國空軍不僅出動一架殲-20隱身戰機實機，而且還出動3架殲-16多用途戰機。主講人是殲-20首飛試飛員李剛，曾飛過13個系列、24種機型，包括殲-10、殲-11、殲-15、殲-16、殲-20等。

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在節目中，李剛披露，2013年4月8日，兩名飛行員在駕駛新型戰機執行科研試飛任務時，在高度12,500米、1.5倍音速時收油門，關斷加力一瞬間，突然座艙出現砰砰兩聲巨響，發動機温度急劇升高，前艙迅速將兩台發動機關閉，後經過6次空中開車，在高度7,000米重啟發動機，安全着陸。

由於身份是殲-20首飛試飛員，李剛的話被解讀為殲-20在試飛過程中出現險情，甚至解放軍空降兵軍官微「我們的天空」也寫「殲-20試飛曾遭遇險情」。不過從李剛的「兩名飛行員」「前艙」描述看，應為殲-16新型多用途戰機。

而殲-20從2011年1月11日首飛至今，並未有公開報道顯示其有過險情、甚至事故的說法。今年10月13日，中國空軍宣布，殲-20正式裝備空軍「王牌部隊」，駐地位於安徽蕪湖，目前已列裝至少3架該型機。

10月26日，中國空軍官微「空軍發佈」殲-20宣傳片，其中多次出現殲-20七架編隊飛行照。另外，當天「空軍發佈」還發布一張殲-20最新訓練照，因其背後出現的高山，被認為是「上高原」執行戰備任務。

如果殲-20部署蕪湖基地被視為應對來自東南方向的美日和台灣的威脅，那麼殲-20上高原釋放出很明顯的信號，即應對來自印度方向的威脅。10月8日，印度接收首架來自法國的「陣風」戰機，其作戰性能被指超過中國同類型三代機。