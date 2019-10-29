衛星發射突現異常　快舟運載火箭因故中止發射

中國航天科工集團研製的星箭一體化全固體燃料運載火箭「快舟一號甲」，原定於10月29日11時45分的發射，然而計劃因故中止。

據央視新聞報道，快舟一號甲固體運載火箭29日在酒泉衛星發射中心發射。這枚命名為「快舟•我們的太空號」的火箭，原計劃攜帶「吉林一號」高分02A衛星發射升空，本次發射是該型火箭今年第二次執行商業任務。

不過，央視國際頻道、吉林網等媒體仍一度以「我國成功發射 『吉林一號』高分02A星」為題，發布報道稱，「我國在酒泉衛星發射中心用快舟一號甲運載火箭成功將吉林一號高分02A星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。」

稍後，這些報道被刪除。

據統計，自2019年至今，中國至少進行了16次航天發射活動。其中除今次發射出現異常外，另有三次發射被確認失敗。

此前的8月19日20時03分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功將中星18號衛星發射升空，但此次發射星箭分離正常，但衛星工作異常。

今年3月27日，中國在酒泉衛星發射中心用OS-M運載火箭發射靈鵲一號B星，但因火箭一二級分離後姿態失穩，火箭發射失敗。

5月23日，中國在太原衛星發射中心用長征四號丙運載火箭發射遙感三十三號衛星，疑因三級火箭二次點火失敗，致火箭未能入軌。