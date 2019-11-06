《華爾街日報》：白宮阻中企收購烏克蘭飛機發動機製造商

據美國《華爾街日報》11月5日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）的非正式顧問、私人安全承包商埃里克·普林斯（Erik Prince）正在討論收購馬達西奇（Motor Sich）公司。據悉，這家公司還曾為世界上最大的運輸機An-225設計引擎，馬達西奇還長期為俄羅斯軍方提供直升機發動機。

馬達西奇是一個生產歷史悠久、技術水平優秀的航空發動機生產企業。（微博@霹靂火軍事）

報道稱，特朗普政府曾與普林斯及另一名潛在買家接觸，普林斯對收購馬達西奇表現出了興趣。9月下旬，美國大使館和五角大樓的官員曾訪問該公司的工廠。就在一個月後的10月24日至27日，普林斯也參觀了馬達西奇，並「對高水平的技術印象深刻」。

同時，美國政府也在為馬達西奇尋找其他買家。10月3日，白宮官員在會議中討論了阻止中國收購該公司一事的重要性。

馬達西奇主要經營軍用飛機、巡航導彈和直升機的發動機，這家公司還曾為世界上最大的運輸機An-225設計引擎，馬達西奇還長期為俄羅斯軍方提供直升機發動機。

馬達西奇方面沒有對報道做出回應，烏克蘭政府官員則以國家安全為由拒絕置評。

普林斯的發言人則表示，他正在考慮「投資烏克蘭」，並表示普林斯的商業行為「不受任何政府左右」。

據悉，中國公司實際上已收購了馬達西奇，並控制了控股的離岸公司，但烏克蘭反壟斷委員會還未就此收購做出裁決。這已不是第一次美國試圖阻止中法對於該公司的收購，雙方的爭端已長達三年之久。

在2017年，中方也曾提出收購馬達西奇，但烏克蘭安全部門介入進行阻撓，同時凍結了馬達西奇的產品庫存。

另據「今日俄羅斯」網站8月報道，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）曾在七國集團（G7）峰會結束後前往烏克蘭，其中一次會議就涉及了馬達西奇問題。博爾頓試圖推動反壟斷委員會否決中國的收購。