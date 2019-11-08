朱日和閲兵領隊吳愛民　履新81集團軍軍長

中部戰區陸軍第81集團軍第二任軍長出爐：陸軍原副參謀長、朱日和閲兵將軍領隊吳愛民少將，接替升任陸軍副司令員的黃銘少將，成為新任81集團軍軍長。 公開信息顯示，81集團軍組建於2017年4月，軍部駐地張家口。

集團軍軍長吳愛民（左一）為冠軍球隊頒獎。（微信公號八一軍號）

據第81集團軍政治工作部微信公眾號「八一軍號」10月29日披露消息顯示，第81集團軍「強軍杯」籃球聯賽決賽在某旅文化活動中心舉行，集團軍軍長吳愛民出席籃球比賽頒獎儀式，這是吳愛民首次以第81集團軍軍長身份亮相公開報道。

據悉，吳愛民是第81集團軍第二任軍長，首任軍長黃銘少將在2019年夏季將領例行調整中轉任陸軍副司令員。

此前幾年，吳愛民的職務調動比較頻繁，入京、出京多次。執掌81集團軍之前，吳愛民擔任陸軍副參謀長。

公開資料顯示，吳愛民至遲於2015年任北京衛戍區副司令員，後調任原第38集團軍參謀長。2017年陸軍集團軍調整組建後，曾任某集團軍副軍長。至遲於2018年改任陸軍副參謀長。

值得一提的是，在2017年中共建軍90周年閲兵（朱日和沙場閲兵）中，吳愛民擔任特戰裝備方隊將軍領隊。

近幾年雖然吳愛民的職務幾經變動，但是拱衛京師一直是他的重點任務。

此前，據中國新聞網報道顯示，位於京郊的北京衛戍區警衛三師，主要擔負首都機動防衛作戰、參加首都防空作戰、反恐維穩和平時各類機動任務。資料顯示，升任北京衛戍區副司令員之前，吳愛民擔任北京衛戍區警衛三師師長。