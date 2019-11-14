【金磚峰會】普京：中俄關係牢固穩定　不受任何外部因素影響

金磚國家領導人第十一次會晤在巴西舉行。當地時間11月13日，中國國家主席習近平在巴西利亞會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

在談及中俄關係時，普京表示，「俄中關係牢固穩定，不受任何外部因素影響，發展勢頭非常好，前景十分廣闊。」

近來，中俄不斷加強全方位合作。 普京表示，俄方有信心進一步提升雙邊貿易規模和水平，加快推進歐亞經濟聯盟同「一帶一路」倡議對接，深化工業、農業、航天、航空、能源、金融等領域合作，將增加對華天然氣出口。俄方願同中方加強在上海合作組織框架內合作，特別是安全和反恐合作。

第11次金磚國家首腦會議舉行，俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平會晤時握手。（路透社）

習近平表示，「當前國際形勢繼續發生複雜深刻變化，不穩定不確定因素增多。中俄要密切戰略協作，攜手維護國際關係基本準則，反對單邊主義、霸凌行徑，反對干涉他國事務，維護各自主權和安全，共同營造公平公正的國際環境。」

中美貿易戰持續的當下，中俄關係走向一片向好。克里姆林宮11月11日宣布，俄羅斯與中國將商定一項行動計劃，在2024年將雙邊貿易額提升至2,000億美元。

俄羅斯衛星通訊社11月11日報道，「中國是俄羅斯最大的貿易伙伴，2018年兩國貿易額增長24.5%，突破1,080億美元。」俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov） 指出，2019年前8個月，俄中貿易繼續發展，兩國貿易額增長0.9%，達到695億美元。

烏沙科夫透露，俄羅斯和中國正在協商有關在2024年將雙邊貿易額提升至2,000億美元的行動計劃。除燃料能源綜合體領域合作外，兩國也正在深化工業合作，這其中包括遠程寬體客機和重型直升機項目。

中俄東線天然氣管道項目建設工地。（資料圖片）

與此同時，普京與習近平12月將通過視頻連線聯手啟動東線對華供氣。

值得一提的是，中美貿易激戰之際，在石油，天然氣和液化天然氣（LNG）之後，俄羅斯正推動另一種能源產品，液化石油氣（LPG），以及包括農產品在內的更多其他商品搶佔中國市場。

俄羅斯經濟發展部部長奧列什金（Maxim Oreshkin）表示，伴隨美中貿易戰，俄羅斯產品可取代美國。與美國不同，中國現在更把俄羅斯看成是任何商品的可靠供應夥伴，俄羅斯目前與中國正圍繞農產品和其他商品的供貨在積極談判。

俄羅斯與中國目前已經擴大雙方石油管道的輸油能力，2019年底，連接俄羅斯西伯利亞和中國東北的兩國天然氣管道將開始輸氣運營。位於俄羅斯北極地區的液化天然氣也開始向中國供貨。俄羅斯的後貝加爾斯克和中國滿洲里陸路通關口岸的基礎設施都在大規模升級更新，以便為雙方更多貨物，更快通關提供方便，俄羅斯方面還特別增加了邊防和海關部門人員。

中美貿易戰持續的當下，中俄關係走向受矚。（VCG）

除了能源方面，俄羅斯對中國的農產品出口2018年增長了42%，2019年前6個月則增長了17%。市場分析人士認為，大豆和植物油在俄羅斯對中國的農產品出口中佔有越來越多的比重。

另據俄羅斯中國和平、友好和發展委員會俄方主席季托夫（Boris Titov）表示，俄中兩國在2020年至2021年間將在航天、5G技術、大腦研究和神經網絡等領域啟動一系列大型項目。