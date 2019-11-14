美組織遭網絡攻擊被指是中國黑客所為　外交部：無中生有

路透社周三（13日）引述2名知情人士報道，美國全國製造商協會（National Association of Manufacturers）夏季期間遭遇網絡攻擊，有網絡安全公司認為是中國黑客所為。 中國外交部發言人耿爽今天（14日）在例行記者會上回應，稱有關言論使用模棱兩可、似是而非的話語，純屬無中生有、別有用心。

美國總統特朗普表示，接近與中國簽署首階段貿易協議。（路透社）

路透社報道指，不願具名的網絡安全公司根據以往中國黑客組織使用的工具和技術，評估有關攻擊行為是中國黑客所為。據透露，黑客於美國總統特朗普和協會主席蒂蒙斯（Jay Timmons）會面前後加強火力竊取資料。事件於中美就可能達成的協議內容進行一輪正式談判前不久發生。

由於全國製造商協會有份協助特朗普制定貿易政策，報道認為，協會內部電腦網絡遭入侵，說明中國試圖用這種方式在貿易戰中佔上風。

對於上述報道，耿爽表示，有關言論使用的基本上都是「推斷」、「疑似」這種模棱兩可、似是而非的話語，純屬是無中生有、別有用心。「中國是網絡安全的堅定維護者，堅決反對且依法打擊各種形式的網絡攻擊和竊密行為，敦促有關方面停止用這些所謂的網絡竊密問題抹黑中國。」

（綜合報道）