工程院院士倪光南：「穿馬甲」 問題影響中國晶片開發

11月12日，在北京市信息化專家諮詢委員會2019年高峰論壇上，中國工程院院士倪光南就軟件領域技術和產業發展發表了演講。他表示，中國晶片設計、製造存在短板，主觀方面來看，是因為中國長期存在「造不如買，買不如租」思想，重硬輕軟思想，以及「穿馬甲」（以外國技術冒充國產技術）問題等的影響。

倪光南表示，「5G我們走在世界前列，從跟跑到並跑到領跑。總體來看，我國網信領域技術和產品平均水平位居世界第二，中國產業門類最全。但是從華為和中興事件中不難看出，我們芯片（晶片）容易被人卡脖子。軟件產業的技術和產業仍然存在自己的短板。」

早前貴陽舉辦的2019中國國際大數據產業博覽會上，參觀者在參觀華為5G晶片組。（中新社）

倪光南指出，具體的短板是晶片設計和製造、大型工業軟件、移動OS等基礎軟件等方面。這當中有客觀原因，也有主觀原因。客觀原因是中國還是發展中國家，國力和科技水平與發達國家有差距，以及外國對中國實行禁運封鎖。而主觀原因包括中國長期受到「造不如買，買不如租」的思想，重硬輕軟思想，以及「穿馬甲」問題等的影響。

「穿馬甲」，是指以購買等方式獲取的非自身研發所得的技術，經過「加工」、「包裝」後，以自主研發技術成果呈現的行為。

倪光南表示，軟件產業是中國增長最快的產業之一， 軟件技術已滲透到幾乎所有信息技術中，「軟件定義世界」是大勢所趨。

倪光南希望，今後，物聯網，區塊鏈，機器人一些新的領域能彌補缺口，增加中國在國際上的話語權。