【多圖】內地換發第5代《新聞記者證》　要求從嚴掌握發放範圍

與香港不同是，內地的記者證一向由官方核發，新聞採編人員從事新聞採訪工作時必須持有有效《新聞記者證》，並在採訪中主動向採訪對象出示。 國家新聞出版署周一（25日）下發通知，決定從2019年12月2日至2020年3月31日，為全國新聞機構統一換發2019年版《新聞記者證》。

新版《新聞記者證》封面。（網上圖片）

《通知》明確，報紙出版機構、新聞性期刊出版機構、通訊社、廣播電台、電視台、新聞電影製片廠、納入新聞記者證核發範圍的14家中央主要新聞網站等具有新聞採編資質的新聞機構，可按程序為2019年新聞採編人員崗位培訓考試成績合格或具有新聞、播音主持專業副高級及以上職稱的新聞記者申請換發新版新聞記者證。待換證工作結束後，再按程序為符合條件的新聞採編人員申領新版新聞記者證。

上述通知要求，非新聞採編崗位、兼職新聞採編、黨政機關工作人員及具有不良從業行為記錄等不符合持證條件的人員不得換發新聞記者證。長期不能正常出版、停刊、休刊的報刊出版機構，不予換發新聞記者證；對存在轉讓出版權、超越辦刊宗旨、新聞敲詐和假新聞、違規申領新聞記者證等嚴重違法違規問題的新聞機構，將視情核減、取消其新聞記者證申領資格。

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通知還要求，各省級新聞出版管理部門和中央各新聞機構主管部門要切實履行管理職責，要嚴格審核申請材料，從嚴掌握新聞記者證發放範圍，全面清理清查不具備換發條件的新聞機構及人員。自2019年12月起，各新聞機構要安排版面、時段刊發新版新聞記者證的公益廣告，向社會公眾廣泛宣傳新版新聞記者證的樣式、特點和核驗方式。

據悉，此次換發工作全部通過中國記者網的網絡系統進行。期間舊版證繼續有效使用，直至2020年3月31日後舊版將全部作廢。新版證件長107毫米，寬77毫米，紅色封皮，封面凹燙印亮金色國徽和「新聞記者證」中英文字樣，內頁共4頁，其中第3頁中間位置印有防影印可變QR Code，關聯記者身份資料，使用智能手機掃瞄即可核驗記者身份真偽，第4頁則是5年年度核驗區，記者證號每本一號無重複。

付國豪被搜出「我愛香港」藍衫，示威者以束帶將該其縛在行李車上。（資料圖片）

內地記者證每5年換發一次。1998年5月起，記者證由新聞出版署統一印製編號，中央和地方媒體的證件設計有明顯顏色標識區分。2003年，記者證定名為「新聞記者證」，封面增添了國徽，封皮是藍色。2009版封皮改為咖啡色，封面燙有銀色國徽和「新聞記者證」「PRESS CARD」中英文，封底燙有銀色的新聞出版總署英文簡稱「GAPP」和「PRESS CARD」。2014年版封面改回藍色，增加QR Code便於辨別真偽。2015年起，新聞網站記者開始發放新聞記者證。

今年8月13日，香港一場反修例機場集會中，內地官媒《環球時報》記者付國豪遭部份示威者圍堵、毆打。據悉，事發時付國豪未出示記者證，不少人對其記者身份表示懷疑。對此，《環球時報》總編胡錫進事後解釋道，付國豪於1年前入職《環球網》，但要獲得記者證，按規定需經一些程序。胡直言，中國有很多活躍在新聞報道一線的年輕人暫時都沒有記者證，但「從事採訪等工作合法合規，這根本不是秘密」。

（綜合報道）