曾引發「姓資姓社」之爭 　《人民日報》前社長「左王」高狄病逝

官媒《新華社》周四（28日）報道，吉林省委原書記、人民日報社前社長高狄因病已於10月26日在長春逝世，享年91歲。 報道稱，高狄逝世後，中央有關領導同志以不同方式表示哀悼並向其親屬表示慰問。

高狄是官媒《人民日報》的前社長。（視覺中國）

高狄生於1927年11月，是山東臨沂人，長期在吉林工作，官至吉林省委書記，1988年進京擔任中央黨校常務副校長。一向敢言的《炎黃春秋》，其前副總編輯徐慶全曾經撰文介紹高狄，指高狄在擔任人民日報社社長期間，是有「左王」之稱鄧力群旗下的三大悍將，號稱「二之（中宣部長王忍之、文化部代部長賀敬之）一狄（高狄）」。

時值「六四事件」後，中共決定改組人民日報社，高狄於同年6月奉命接任人民日報社社長一職。高狄在報社展開清查工作，名言就是「不留隱患」。「六四事件」後中共開始「社會主義教育運動」和「反和平演變」，《人民日報》緊跟照辦，高狄亦數次發表署名文章站台。

然而，高狄在任期間曾對改革開放是否要論「姓資（資本主義）姓社（社會主義）」等問題心存疑惑，其後又被指未有積極配合1992年鄧小平南巡講話的宣傳論調，結果就在中共十四大後被免職。事緣在1991年3月，上海《解放日報》刊登「皇甫平」署名的系列文章，傳達鄧小平關於改革開放的談話。高狄主持的《人民日報》則針鋒相對，連續發表文章，引發「姓社姓資」的爭論。

1992年1月，鄧小平到深圳南巡。（資料圖片）

同年9月2日，《人民日報》發表了一篇《要進一步改革開放》的社論。社論中，高狄親自加上這一段話，「我們要問『姓資姓社』，我們要堅持社會主義方向。我們問『姓資姓社』的目的是為了堅持公有制的主體地位」。新華社其後將該篇社論全文發出，時任中共總書記江澤民發現後，就指示把「姓資姓社」這兩句話刪去，釀成政治風波。

另外，1992年2月，鄧小平發表南巡講話，強調改革開放不動搖，提出「要防左，但主要反右。」當時主管意識形態的政治局常委李瑞環有問高狄「《人民日報》為甚麼不登，為什麼沒有反應？」，高狄就反問「小平同志現在只是一個普通黨員，我們不知道該以甚麼樣的口徑報道。」

高狄最終於1992年11月被免去社長職務，晚年返回長春居住。

（綜合報道）