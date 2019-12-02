澳籍華裔作家楊恒均被扣近1年　律師透露近況　澳外長稱難以接受

澳洲華裔作家楊恒均在中國涉間諜罪被起訴一事持續引發關注，其律師及澳洲外交部長於近日接連發聲。

楊恒均是澳籍華裔作家，在中國被捕後備受關注。（微博@楊恒均的微博）

據美國《紐約時報》報道，楊恒均的律師表示，他們已經證實，中國官員每天對楊恒均進行隔離審訊，銬住他的腳踝和手腕，不允許親戚朋友給他發送任何支持信息，又以高血壓和腎臟併發症等所謂健康問題為由，每天給他服用九粒藥片。

楊恒均在澳洲的律師康登（Sarah Condon）說，「我們很擔心，因為他進去的時候是個身體健康的人，現在他有了這個所謂的診斷結果，並被餵食一種混合藥物。」

對此，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）表示，楊恒均在中國遭到拘押的情況「令人無法接受」。

今年1月被扣押 涉間諜罪名8月被正式逮捕並起訴

楊恒均於1月19日從美國入境廣州白雲國際機場時被扣押並由北京國安局接手。現年53歲的楊恒均是美國哥倫比亞大學訪問學者，此前曾在中國外交部工作，2000年移民澳洲。8月23日，楊恒均被中國當局以間諜罪正式逮捕並起訴，目前繼續被刑事拘押。若罪名成立，最高可判無期徒刑甚至死刑。

對此，佩恩曾發表聲明稱，楊恒均被逮捕的消息讓她感到「非常失望」，她對楊的安危及目前處境「非常關切」，希望中方「能堅持基本的正義公平標準和程序公正等原則」。

中國外交部發言人耿爽則於8月27日回應稱，楊恒均目前健康狀況良好。中國是法治國家，澳方應切實尊重中國的司法主權，不得以任何方式干預中方依法辦案。他之後又再度回應表示，中國國家安全機關依法辦案，充分保障楊恒均的各項權利。澳方一些人發表的言論毫無根據，極其不負責任。 他又奉勸澳方立即停止發表沒有根據、不負責任的言論，停止炒作和施壓，多做有利於中澳關係和雙方互信的事，而不是相反。