美國大豆豬肉關税豁免有何進展　商務部：根據企業申請有序開展

中國商務部召今天（12日）開例行記者會。有記者提問稱，中方上周宣布對自美進口的大豆、豬肉等商品開展關税排除，有何新進展？

中國商務部新聞發言人高峰回應表示，根據了解，目前中國國務院關税税則委員會正在根據相關企業的申請，有序開展部分大豆、豬肉等自美採購商品加徵關税排除工作。

中國買家訂購了58.5萬噸美國大豆，為8個多月來最大的一筆。（資料圖片）

國務院關税税則委員會辦公室12月6日發表聲明說，根據國內需要，中國企業自主通過市場化採購，自美進口一定數量商品。

聲明稱，國務院關税税則委員會正在根據相關企業的申請，開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加徵中國對美301措施反制關税等排除措施。對排除範圍內商品採購，企業自主商談、自行進口、自負盈虧。

值得關注的是，英國路透社報道指，美國農業部12月11日表示，中國買家訂購了58.5萬噸美國大豆，為8個多月來最大的一筆。

除大豆外，近幾個月，中國也在陸續購買美國豬肉。

據悉，中美目前正在籌備第一階段的協議，但是兩國圍繞着第一階段協議的談判並不順利，主要癥結在於取消關税和購買農產品問題。美國不願取消太多的關税，而中國則不願意承諾購買具體數字的美國農產品。美國總統特朗普近日還接連發出威脅稱，如果無法達成協議，他將提升對華商品的關税。特朗普希望中國承諾購買500億美元的美國農產品。

中國政府方面則繼續強調達成協議的必要性。中國商務部部長助理任鴻斌12月9日表示，希望在新關税生效前儘快與美國達成貿易協議。他提到，中美雙方本着平等互利相互尊重的原則推進談判和磋商，照顧到彼此的核心關切，儘快取得各方都滿意的結果。

有消息指，中美雙方的貿易談判代表正在準備推遲定於12月15日生效的新一輪關税，只是目前仍在交涉如何讓北京方面承諾大規模購買美國農產品，這是特朗普對達成一項近期協議所堅持的條件。