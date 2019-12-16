民政部：健全和完善民政領域各項制度　更好履行基本民生保障職能

國家民政部今天（16日）在旗下刊物《中國社會報》刊發《民政部關於深入學習貫徹黨的十九屆四中全會精神的意見》，提出要健全和完善民政領域各項制度，包括堅持和完善中共的領導制度、基本民生保障制度、基層社會治理制度、基本社會服務制度和專項國家行政管理制度。

意見提出，要健全慈善募捐、慈善記錄統計和慈善表彰制度。（資料圖片）

在基本民生保障制度方面，意見提出，要聚焦脫貧攻堅、特殊群體和群眾關切，更好履行基本民生保障職能，健全完善民政領域脫貧攻堅和民生兜底保障制度，切實保障困難群眾基本生活。意見還提出，改革完善社會救助制度，建立以基本生活救助、專項社會救助、急難社會救助為主體，社會力量參與為補充，分層分類的梯度社會救助制度體系。推進社會救助立法，推動建立相對貧困人群扶弱幫困長效機制。

意見指出，要深入貫徹落實中共中央關於加強和改進流浪乞討人員救助管理工作的決策部署，提升管理服務品質，推進長期滯留人員落戶安置，加大救助尋親服務力度。完善和落實殘疾人兩項補貼標準動態調整機制，推動建立特殊困難殘疾人服務補貼、配置康復輔助器具補貼制度，健全康復輔助器具支付保障體系。

意見還提出要健全留守兒童和婦女的關愛服務體系。（資料圖片）

意見同時提出，修訂未成年人保護法，配合修訂《中國公民收養子女登記辦法》，加強困境兒童分類保障，健全農村留守兒童、婦女關愛服務體系，提升基層未成年人救助保護能力。組織開展全國兒童福利工作試點。

意見還提及，優化福利彩票發行管理制度和體制機制。深入貫徹落實慈善法，健全慈善募捐、慈善記錄統計和慈善表彰制度，完善慈善捐贈守信激勵和失信懲戒措施的政策，協調完善稅收優惠政策，研究制定志願服務記錄與證明出具辦法，推動志願服務常態化制度化，大力發展慈善組織和互聯網慈善，更好發揮慈善的第三次分配作用。

（澎湃新聞）