法國運營商Orange：指控華為監聽是「一派胡言」

據路透社12月19日消息，法國電信運營商Orange首席執行官Stephane Richard日前表示，圍繞華為的一些擔憂是沒有依據的，而這些擔憂將會推遲5G的推出。

此前，美國指責華為提供的設備帶有「後門」，使中國能夠窺探其他國家。華為一再否認了這些指控和言論，並表示願與任何任何國家簽署「無後門」協議。

對此，Stephane Richard表示，「（美國）這些論調相當於說，我用了一個中國製造的天線，那麼它就肯定會有一個麥克風能夠被中國政府用於監聽我的談話，這完全是一派胡言。」他強調稱，「這在任何地方都不成立」。

值得一提的是，就在Stephane Richard發表上述言論的前一天，法國電信監管機構正式向Orange及其本地競爭發放5G頻譜牌照的程序，該機構表示，其中一些5G頻譜的付款可以在15年內進行支付。

Orange在法國未使用華為設備，但在西班牙、波蘭和非洲等其他主要市場都使用了華為設備。

分析指，法國的5G網絡部署可能會受到在該國使用華為設備的不確定性的影響，特別是電信運營商SFR和Bouygues Telecom，這是華為在法國市場的兩個最大客戶。