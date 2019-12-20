英法德官員赴華就伊核問題磋商　外交部：中歐都支持外交斡旋

針對英法德三國官員集體訪華，就伊核問題與中方交換意見一事，中國外交部發言人耿爽表示中歐都支持外交斡旋。

中國外交部今天（20日）的例行記者會上，有記者提問，據報道，法、德、英三國外交部政治總司長今天集體訪華，就伊朗核問題與中方交換意見，請中方介紹有關情況。

耿爽證實20日上午，中國外交部軍控司負責人在北京與集體來訪的法國、德國、英國外交部政治總司長舉行磋商，就伊朗核問題深入交換意見。

2019年12月20日，外交部軍控司司長傅聰在北京與集體來訪的法國外交部政治總司長埃雷拉、德國外交部政治總司長普羅特納和英國外交部政治總司長莫爾舉行磋商，就伊朗核問題深入交換意見。（外交部官網）

耿爽指出，美國退出伊核全面協議並對伊極限施壓，導致近來伊核局勢持續緊張，全面協議有崩盤的風險。中歐作為維護多邊主義的重要力量，同意加強溝通協調，積極落實今年9月伊核外長會共識，堅定推進完整、有效執行全面協議。

特朗普在退出《伊核協議》之後，還恢復並追加了對伊朗的制裁。（VCG）

耿爽表示，中歐都支持外交斡旋努力，堅持在全面協議聯委會框架內協商解決履約問題，雙方願共同努力推動伊核局勢走向緩和，維護國際核不擴散體系，維護中東地區和平與穩定。

據悉，中國常駐聯合國代表張軍12月19日在聯合國安理會伊朗核問題公開會上發言時就表示，中方始終主張通過政治外交手段解決伊核問題。並指出，對話談判是解決伊核問題的真正出路。

據瞭解，自美國總統特朗普（Donald Trump）宣布美方退出伊核問題全面協議、恢復對伊朗制裁以來，美伊鬥法外溢效應已顯現，給中東地緣政治帶來深遠影響。

分析人士認為，以壓促變，是美國對伊朗政策主要目標。但在實施過程中，美方專注於壓，而未對伊朗會否變、如何變進行通盤考慮，導致美國對伊政策更像是一場豪賭，其代價卻要伊朗、中東乃至世界來承擔。