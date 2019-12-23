「天琴計劃」進入太空試驗階段　25年前開始基礎研究布局

上周五（20日）上午11時22分，隨着太原衛星發射中心的長征四號乙運載火箭成功發射，「天琴一號」技術試驗衛星被送入太空。 據悉，「天琴一號」正常入軌，意味着天琴空間引力波探測計劃正式進入「太空試驗」階段。

太原衛星發射中心的長征四號乙運載火箭成功發射，「天琴一號」技術試驗衛星被送入太空。（南方日報）

資料顯示，「天琴計劃」是中國科學院院士羅俊2014年3月在華中科技大學的一次國際會議上提出的。圍繞中國空間引力波探測，羅俊早在1994年就在華中科技大學引力中心的山洞實驗室開始進行基礎研究布局。該計劃具體為2035年前後在距離地球約10萬公里的軌道上，部署3顆全同衛星構成邊長約為17萬公里的等邊三角形編隊，在太空中建成一個引力波天文台，探測引力波。

《科技日報》報道稱，中山大學和華中科技大學共同組建研究小組開展了天琴空間引力波探測計劃任務的預研，並制定「天琴計劃」的實施方案和路線圖。2016年2月21日，中山大學正式發布「天琴計劃」實施路線圖「0123計劃」。

據介紹，天琴「0123計劃」技術路線圖，採取「沿途下蛋」分步實施，利用可靠、經濟、科學的手段展開技術攻關和在軌驗證，穩步推動中國空間引力波探測關鍵技術走向成熟，最終開展空間引力波探測。

「天琴計劃」首席科學家羅俊介紹，「0123計劃」已進入「1」，包括發射單顆高精度空間慣性基準技術試驗衛星和單顆天琴探路者試驗衛星，「天琴一號」衛星正是這個「單顆高精度空間慣性基準技術試驗衛星」。2018年10月，國家航天局批覆立項「高精度空間慣性基準技術試驗衛星工程項目」，因該項目對應天琴「0123計劃」中的步驟「1」，故命名「天琴一號」。

「天琴一號」衛星總設計師張立華介紹，該衛星是中國第一顆由國家立項、高校牽頭的技術試驗衛星，也是國家正式立項的第一顆空間引力波探測技術試驗衛星。

（科技日報）