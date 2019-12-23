中國男子胡大平在靖國神社潑墨染黑白幕　遭判刑1年2個月緩刑3年

今年8月，一名中國籍男子向日本靖國神社拜殿前的「御紋章付白幕」幕布潑灑墨水，造成白色帷幕部分被染黑，東京地方法院法官認為已逾表達自由範疇，今天（23日）判決這名男子1年2個月有期徒刑，緩刑3年。

日本共同社今天報道，被告是自稱作家的54歲中國籍男子胡大平，因侵入建築物及損壞器物等罪被起訴，東京地方法院今天宣判。

胡大平今年8月因在靖國神社潑墨被捕。（網上圖片）

被告律師在庭上說，以抗議靖國神社為目的，是憲法保障的表達方式，主張被告無罪，但法官石田壽一在判決理由中指出，對神社來說重要的白幕，相當範圍遭到被告污損，這是對財產權大的侵害，並非表達自由允許的行為。

據《中國青年報》此前報導，胡大平是安徽省銅陵市樅陽籍作家。因在其創作《愛黃山》作品時，由於接觸諸多日本侵略暴行，萌發了赴日潑墨進行抗議的想法。

警方事發後封鎖現場，可見拜殿前的「御紋章付白幕」染上墨水污漬。（Twitter）

據早前共同社報道，事發在8月19日下午2時半左右，一名男子在靖國神社內以膠樽向掛在拜殿前的「御紋章付白幕」幕布潑灑墨水，令白布染上污漬。這名男子又舉起寫上似乎是漢字的紙，神社人員隨即將他制伏並交予警方，東京警視廳以損壞器物嫌疑當場逮捕該男子。有目擊者形容，男子看起來很憤怒。

（綜合報道）