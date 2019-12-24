王毅：美國打壓中國損害兩國互信　衝擊世界穩定發展

國務委員兼外交部長王毅周一（23日）接受官媒《人民日報》及中央廣播電視總台訪問，回顧一年來中國外交工作。 他指出，2019年，與「中國之治」形成強烈反差的，是「世界之亂」；在紛繁複雜的國際舞台上，中國已當之無愧成為維護世界和平穩定的中流砥柱，成為促進全球發展繁榮的主要力量。

王毅稱，中國已當之無愧成為維護世界和平穩定的中流砥柱。（資料圖片）

王毅稱，一年來，不少國家發生政治和社會動盪，國際形勢中的不穩定和不確定因素日益增多，單邊主義與多邊主義的較量正在全球範圍展開，將決定今後人類的前途命運。面對外部干涉和挑釁，中國挺起脊樑，針鋒相對，寸步不讓，有力捍衛了主權、安全和發展權益，堅定維護了國家、民族和人民的尊嚴。

他指出，面對動盪不安的國際形勢，中國高舉多邊主義旗幟，秉持公平正義原則，穩定運籌同主要大國關係，大力推進與周邊及發展中國家互利合作，繼續引領全球治理進程。面對持續低迷的全球經濟，中國秉持互利共贏原則，成功舉辦第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，宣布新的對外開放重大舉措，為構建開放型世界經濟作出新的貢獻。

今年是中俄建交70年，王毅稱，中俄關係沒有最好，只有更好。（資料圖片）

談及中俄關係，王毅表示，今年是中俄建交70周年。中俄關係又創造了一系列新的歷史，包括雙方領導人決定將中俄關係提升為新時代全面戰略協作夥伴關係，以及務實合作、戰略協作方面的進展。他強調，當今世界，中俄組合堪稱最緊密、最牢固、最成熟、最穩定的一組大國關係，為各國和睦相處、合作共贏樹立起典範。中俄關係沒有最好，只有更好。中俄合作沒有休止符，只有進行曲。

今年還是中朝建交70周年，王毅說，圍繞半島局勢出現新一輪緊張。主要原因是朝美在新加坡的聯合聲明未能有效貫徹落實，朝方的正當合理關切未能得到重視解決。和平的窗口再度面臨變數，對話的機會正在不斷流失。在此情況下，中俄兩國及時在聯合國安理會提出決議草案，旨在保持政治解決勢頭，避免局勢惡化失控。

王毅指，美方今年對中國設限打壓，衝擊世界穩定和發展。（美聯社）

至於中美關係，王毅稱，今年正值中美建交40周年，雙方理應共同紀念，攜手開創未來。但美方卻在經貿、科技等諸多領域對中國設限打壓，在涉及中國領土主權的一系列問題上干涉抹黑，不僅損害了40年積累起來的中美互信，也衝擊了世界的穩定和發展。

他續指，中方將堅定維護自身核心利益和正當發展權利，任何人、任何勢力都阻擋不了14億中國人民闊步奔向現代化的歷史洪流。對於中美雙方交往中出現的矛盾和分歧，中方始終願意本着相互尊重的態度，通過平等對話找到解決辦法。

抵制單邊主義 倡人類命運共同體

王毅強調，面對單邊主義這股逆流，國際社會的應對只有一個選擇，就是堅決聯手抵制。如果任憑單邊主義、「本國至上」蔓延，國際秩序和國際體系將面臨瓦解風險，對於各國尤其是中小國家而言將是不可承受之重。今年以來，國家主席習近平在各種國際場合不斷發出堅持多邊主義，反對單邊主義，維護聯合國權威和國際關係準則，反對霸權主義和強權政治的正義聲音，得到愈來愈多國家的讚賞和認同。

王毅還談及，當今世界處於百年未有之大變局，習近平準確把握歷史前進方向，站在各國整體和長遠利益高度，超越社會制度、發展階段以及民族宗教異同，創造性提出構建人類命運共同體重要理念，對世界之惑給出了中國解答，為時代之問提出了中國方案。

（人民日報）