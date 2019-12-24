【清遠縱火案】不忿表白被拒放火燒死18人　兇徒被執行死刑

廣東清遠去年4月發生一宗卡拉OK縱火案，事件造成18死3傷。疑犯劉純露因向卡拉OK女侍應表白被拒，心生怨恨而放火洩憤，去年9月被法院判處死刑。 至本周二（24日），在檢察機關現場監督下，清遠法院對劉純露執行死刑。

涉事卡拉OK被燒至熏黑。（新華社）

最高人民法院經覆核確認，去年4月24日凌晨30分許，被告人劉純露因個人瑣事心生不滿，將其停放在英德市區某KTV一樓的電單車輸油管拔掉，致油箱內的大量汽油流向地面，隨後用打火機點燃地面上的汽油，火勢迅速蔓延，造成18人死亡，1人重傷、2人輕傷及他人財物重大損失的嚴重危害後果，性質極其惡劣，罪行極其嚴重。

最高人民法院作出裁定，核准廣東省高級人民法院維持第一審對被告人劉純露以放火罪判處死刑，剝奪政治權利終身的刑事裁定。清遠市中級人民法院向劉純露宣告並送達了最高人民法院的刑事裁定書。臨刑前，劉純露與近親屬見面。

2018年9月11日下午，清遠市中級人民法院對劉純露放火案進行公開宣判，以放火罪判處劉純露死刑，剝奪政治權利終身。（微信公號「消防百事通」）

此前內媒引述法院的通報稱，案發當日，劉純露與朋友黃某、何某、吳某在市內卡拉OK唱歌喝酒。其間劉純露在同層另一廂房，向女侍應張某表白遭拒，本已心生怨恨。其後他在店內談靈芝生意時，被鄰坐鄧某某打岔而交易告吹，更是怒火中燒，揚言要放火燒掉卡拉OK。

在涉事卡拉OK二樓、三樓的18人趕不及逃生，吸入高溫濃煙，結果一氧化碳中毒死亡，另有4人被消防人員救出。劉純露放火後逃離現場，其後被緝捕歸案。

（綜合報道）