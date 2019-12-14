21歲男子台南縱火致7死3傷　警指其疑有反社會人格，想「吃牢飯」

台南玉井一集合住宅「真理家族前輩堂」今（14日）晨發生火災，造成7死3傷；7名死者中，1人送醫不治，另6人包括謝姓男子與妻女一家3人、陳姓男子夫婦等葬身2樓火場。 一名21歲曾姓男子涉縱火被捕。曾男向警方承認，他將汽油撒在樓道入口後縱火。警方消息指，曾男疑似有反社會人格，希望坐牢「吃牢飯」，警方還證實其有妨害公務、竊盜、毀損前科。

位於玉井區三埔里的集合住宅「真理家族前輩堂」今晨火警，台南市消防局獲報後出動大批人車前往灌救。建築物內46名居民中，在火警初期37人逃出、2人跳樓逃生時受輕傷、1人被救出時失去心肺功能，經送醫搶救後仍宣告不治；其餘6人被發現時都已死亡。

涉案的21歲曾姓男子被警方帶走。據稱，他在案發後於現場附近打電話給警方，自稱昨晚買汽油後帶到案發現場，潑灑在一樓入口處，然後以衛生紙點燃。曾男被帶回警局偵辦，警方正進行筆錄偵訊。

據悉，曾男有妨害公務、竊盜、毀損前科。台南市政府衛生局表示，曾男過去有就醫紀錄，衛生局在本月4日曾經找到他介入關懷，未料10天後就發生憾事。

而據《聯合新聞網》報導，警方此前曾多次接觸曾姓男子，疑其有反社會人格，經常想借助犯罪手段「吃牢飯」。警方指，曾男今年10月22日在玉井公車站打電話報案，要求向父母親要錢，並企圖搶警槍，今年7月也要求警察打電話給父母要錢，最後家人給他一個月生活費。

據稱，之前曾男曾在真理堂住過一年時間，其他住戶對他很好，也想教化他，但他卻經常閙事，沒錢就會回來想入住，被拒後竟做出「恩將仇報」的事。

據悉，曾嫌父男為醫師、母親為教職人員，家中還有2名姐姐，父母2人都已退休，老家住在台南東區，曾嫌則獨自租屋在歸仁區。

（中央社、聯合新聞網、自由時報）