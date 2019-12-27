【外商投資法】最高法出台司法解釋　元旦起正式施行

最高人民法院周四（27日）在新聞發布會上發布對《外商投資法》的司法解釋，表明是在依法維護和保障外資管理秩序的前提下，盡可能促進投資合同有效，最大限度保障投資者的合法權益。 最高人民法院副院長羅東川還在新聞發布會上表示，《外商投資法》會在明年1月1日起施行。

該解釋明確規定在負面清單外的投資合同，當事人以合同未經有關行政主管部門批準、登記為由，主張合同無效或者未生效，法院皆不會予以支持；即便是外國投資者投資負面清單規定限制投資的領域，只要在法院作出生效裁判前，當事人有採取必要的補正措施，投資合同仍然可以認定有效。

最高法出台《外商投資法》的司法解釋，表明是在依法維護和保障外資管理秩序的前提下，盡可能促進投資合同有效，最大限度保障投資者的合法權益。（資料圖片）

有關負責人又指，在投資合同簽訂時未符合負面清單的要求，但在生效裁判作出前，負面清單有調整放寬限制性要求，投資合同也可以認定有效。

最高法指出，制定《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國外商投資法〉若幹問題的解釋》，首要目的就是確保《外商投資法》在審判領域得到公正高效執行，貫徹落實中共中央關於更加開放、依法平等保護中外投資者合法權益、營造穩定、公平、透明的法治化營商環境的決策部署，亦是法院發揮審判職能作用，圍繞中心、服務大局的具體舉措。

據了解，《外商投資法》即於2020年1月1日起施行。

（綜合報道）