前商務部副部長：料明年中國吸引外資金額將跑贏美國　居全球第一

中國商務部原副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國表示，2020年，中國吸引外資金額或將達到1,400億至1,500億美元，居全球吸引外資第一位。

魏建國指，2019年中國吸收外資將呈現三大特點：外資項目將出現大中小項目共同發力，服務業和製造業並頭齊驅，東中西三個區域吸收外資齊頭並進。而得益於2020年外商投資法正式實施、中國營商環境持續改善、區域一體化發展以及全球生產要素重組等原因，2020年中國將持續吸引跨國公司投資。

數據顯示，2019年上半年，全球外國直接投資（FDI）達6,400億美元，中國吸引外資730億美元，美國吸引外資1,430億美元。2018年中國吸引外資額達1,349.7億美元，2019年1月至11月，中國實際使用外資1,243.9億美元。

根據世界銀行發佈的報告，2019年中國營商環境全球排名從46位提升至31位。魏建國認為，只要政策得當、「補短板」，未來三至五年中國的營商環境有望排入全球前10位甚至前五位。同時，包括區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、中日韓自貿協定等區域經濟一體化發展也將使中國市場更有吸引力。

魏建國稱，隨全球生產要素重組，既擁有14億人口的巨大國內市場，又有完整產業鏈的中國對跨國公司的吸引力將無可替代。