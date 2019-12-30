華為高管駁獲中國政府巨額補貼報道　美主持人：反正我不同意

美國《華爾街日報》日前報道稱，華為接受中國政府巨1額補貼，引發輿論熱議。近日，華為高管接受美國財經新聞台（CNBC）訪問時回應此事。

CNBC在上周五（27日）邀請華為美國分公司首席安全官（CSO）珀迪（Andy Purdy）做客編輯部。訪問中，主持人首先提問：華為的確從中國政府享受到政策支持，但為何華為依舊認為《華爾街日報》報道基於錯誤資訊？

華為高管接受美國財經新聞台（CNBC）訪問時回應獲巨額補貼說法。（VCG）

珀迪回應稱，「看了《華爾街日報》的報道，你會了解為甚麼這麼多美國政客會對華為有偏見。這也是華為需要告訴美國政府真相的原因。」

他進一步解釋道，華為並沒有拿750億美元補助，《華爾街日報》誇大了金額；2005年和2011年中國國內銀行向華為的客戶發放過幾次信用額度。這不是中國政府發放的，受益者亦非華為；華為申請過的中國政府相關補助資金，只佔其研發和收入的一小部份。「如果考慮到這幾點，《華爾街日報》所謂『從中國政府獲得巨額補貼』的說法，很不公平。」

另外，他還提到，《華爾街日報》在報道中表示，自2000年以來，美國企業思科（Cisco）亦從美國政府得到約460億美元補助。

隨後，CNBC主持人將話題轉向「華為到底有沒有剽竊知識產權」並向珀迪表示，「你替華為幹活，而他們明目張膽地剽竊各種知識產權，這太明顯了。華為是最糟糕的知識產權剽竊者。如果反駁的話出自華為人士之口，聽上去太無力了。」

對此，珀迪回應稱，「如果你去查一下客觀存在的資訊，分析一下這些案例，你說的都不是事實。沒有任何一個法院裁定華為支付罰款。而很多文件也顯示，華為並沒有支付和解費，不需要為此付錢。」

儘管珀迪不斷做出解釋，但CNBC主持人多次打斷其發言，並拿出《華爾街日報》的報道示意：「這不都寫了嗎？就我所見所聞，反正我不同意（你說的）。」

此前，美媒多次指華為有軍方背景。對此，華為創始人兼CEO任正非在接受拉美、西班牙傳媒採訪時表示，華為是一間完全獨立的企業，因為中國有法律保障，企業的經營權和所有權在國家法律下是各自獨立的。

6月2日，在新加坡舉行的香格里拉對話會上，中國國防部長魏鳳和曾表示，華為是一個民營企業，不能因為任正非曾經是軍人，就認為華為和軍方有關係。

（綜合報道）