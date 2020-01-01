美國陸軍封殺抖音　指其是網絡威脅

繼美國海軍禁止所屬人員在政府手機上使用TikTok（抖音）軟件之後，美國陸軍日前也宣布禁止在政府手機上使用TikTok，指TikTok是網絡威脅。

綜合媒體1月1日報道，美國陸軍女發言人奧喬亞（Robin Ochoa）中校對美國軍事網站（Military.com）說，「它被認為是個網絡威脅」，「我們不許它在政府手機上使用」。她說，陸軍本月中旬開始要陸軍人員停止在所有政府手機上使用TikTok。

抖音TikTok上有許多美軍士兵上傳的短片。（網絡圖片）

路透社之前報道，美國海軍2019年12月中旬也禁止所屬人員在政府的手機上使用TikTok。海軍並通知說，任何人如果在政府發給的手機上沒有卸載TikTok應用，將被禁止使用海軍的內部網絡（intranet）。

軍事網站Military認為，陸軍近期對TikTok的政策發生了轉變，因為就在兩個月前，美國陸軍還在使用TikTok軟件增加與年輕人的接觸，以招募更多的新兵。也就在那段時間，參議院少數黨領袖舒默和參議員科頓（Tom Cotton）要求美國情報官員對TikTok是否構成國家安全威脅進行調查。

報道說，美國國防部本月16日發出網絡安全通知（Cyber Awareness Message），提醒「TikTok的使用存在潛在的安全風險」，要求國防部所有僱員「對所下載的應用軟件保持警惕，觀察你的手機是否出現不尋常和別人主動發出的文字信息。一旦發現就立即刪除，然後卸載TikTok應用，避免暴露任何的個人信息」。

奧喬亞說，軍方無法禁止所屬人員在私人手機上使用TikTok應用，但建議所屬人員如果收到隨機或不熟悉的短信，要小心處理。

據稱，美國海軍和陸軍都在禁用當前安裝了TikTok的智能手機等電子設備。如果海軍人員在電子設備安裝TikTok將被驅逐出軍隊的內部網絡。