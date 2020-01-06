內地高速公路收費加價惹民怨　《環時》胡錫進籲交通部徹查

2020年新年伊始，中國高速公路統一啟用ETC（電子不停車收費系統）之後，多地傳出高速公路收費漲價的信息。 不少內地民眾高速公路加價感到不滿。有人認為，收費漲幅驚人，甚至相當於「全民加税」。官媒《環球時報》胡錫進則呼籲交通部對實際情況做更加周密的了解，並對公眾給出解釋漲價合理的原因。

2018年8月15日，北京首都地區環線高速漷縣東收費站。（VCG）

中國於1月1日起統一啟用ETC之後，29個聯網省份的487個高速公路省界收費站全部取消。隨後，高速公路通行費上漲，成為2020年新年伊始最受關注的話題之一。有網民發現，大車小車的高速費都大幅上漲，貨車出現20%甚至60%的漲幅，有一些地方的ETC通道不再顯示費用。

內地網絡流傳，一位物流貨車司機從四川自貢進入高速公路，在河北衡水冀州西離開，1650公里顯示要收7002元（人民幣，下同）高速公路費用，經過交涉，司機實際給了4201元，類似高速漲價的案例還有很多。

有網友反映，高速通行費漲價特別是貨運車輛通行費漲幅驚人，必然導致所有商品的物流成本劇增，漲價是不可避免的，這相當於「全民加税」；也有網友表示，希望引起中央重視，物流成本如果上漲這麼多，會嚴重衝擊市場日用品的價格，大大提高群眾的生活成本，「無論無何，必須嚴厲控制高速費用，尤其是貨運車輛的高速費用！」

胡錫進：應解釋漲價合理的原因

官媒《環球時報》總編輯胡錫進也注意到高速費上漲的信息。他指出，交通部官員回應媒體詢問時表示，只是貨車的高速通行費標準做調整，調整後的情況為，跑空車時感覺漲價了，滿載時反而是降價了。另外有的地方可能存在新的計價網絡運轉出現技術性差錯的可能性。

他表示，各地駕車者曝光的影像資料看上去與交通部說的情況不完全對得上號。胡錫進呼籲交通部對實際情況做更加周密的了解。高速公路的收費不是一般性的物價問題，ETC全國聯網，各地顯然不能違規擅自漲價。

胡錫進又指，新年剛到，在民眾加薪幅度明顯減弱的情況下，物價上漲會直接導致生活成本的增加，影響人民群眾的實際生活水平。要特別防止一個地方違規漲價而產生物價的連鎖效應，影響公眾信心。

他並呼籲山東、湖南等被網上影像資料曝光高速漲價的交通部門及時針對網上的信息公開回應。如果那些信息是錯的，就予以澄清；如果是收費系統出了技術性差錯，就坦率承認，立即糾正；如果確係安排漲價，那麼就對公眾給出解釋漲價合理的原因。不能搞悄悄的漲價，也不能在輿論出現質疑的時候用沉默代替應有的回應。

胡錫進還表示，中國這麼大，哪個地方都治理得很好是不容易的，而互聯網又把全國的信息連成了一片。各個地方和各個領域的官員都需要有對全社會基本面和大輿論場承擔責任的大局觀，為支持全社會的和諧做出應有的貢獻。