原中顧委委員焦若愚葬禮　王岐山賈慶林劉淇現身

中共中央顧問委員會原委員、北京市委前書記焦若愚2020年1月1日在北京去世，享年105歲。 焦若愚遺體告別式於1月7日在北京八寶山革命公墓舉行，中國國家副主席王岐山、中共政治局前常委賈慶林、北京市委前書記劉淇等現身送別。

據悉，焦若愚於2020年1月1日在北京逝世，享年105歲。

《北京日報》報道，焦若愚病重期間和逝世後，中共中央和北京市有關領導以不同方式表示慰問和哀悼。王岐山、蔡奇、賈慶林、劉淇、吳儀、劉延東、郭金龍、趙洪祝、何魯麗、賈春旺、陳元，杜德印、張茅、強衛、陸昊、王安順、陳吉寧、李偉、吉林1月7日前往八寶山為焦若愚送別。

焦若愚曾長期在瀋陽任職，1981年到1983年擔任過2年北京市市長，曾是第二屆中顧委委員，還是中共十八大、十九大年齡最大的代表。

官方資料顯示，從1982年到1992年的十年間，中共中央顧問委員會這個被冠以「顧問」之名的過渡機構，「彙集了眾多重量級的老幹部，曾是中共革命元老的餘温場，直接或間接影響着中國政治、經濟、社會、文化等多方面的走向」。

中顧委是在鄧小平的倡議下成立的。鄧小平任主任，薄一波、許世友、譚震林、李維漢四人出任副主任。十年後，即1992年，中共十四大同意不再設立中顧委，這一機構從此成為歷史。在這十年曆程中，中顧委共產生了兩屆委員。第一屆1982年至1987年共有委員172人，第二屆1987年至1992年共有委員200人。

據悉，當選中顧委委員的「門檻」非常之高：除必須具有40年以上的黨齡外，還要「對中共有過較大貢獻，有較豐富的領導工作經驗，在黨內外有較高聲望等條件才夠格。」

在享受的政治待遇方面，中顧委委員可以列席中央委員會全體會議，中顧委副主任可以列席政治局全體會議，甚至中顧委常委在某些情況下也有列席政治局全體會議的資格。

據媒體統計，2011年5月，有28位原中顧委委員健在。2013年10月，縮減為23人。2015年8月，健在的中顧委委員僅有17人。

目前健在的委員僅剩3人，分別是：萬海峰1920年生，原成都軍區政委；蘇毅然1918年生，山東省委前書記；李力安1920年生，黑龍江省委前書記。