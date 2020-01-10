內蒙古70後女市長許愛蓮　被責令辭去人大代表職務

1月9日，《內蒙古日報》發佈了內蒙古自治區人大常務會公告，自治區第十三屆人大代表許愛蓮被責令辭去代表職務。

許愛蓮是一名蒙古族女性官員，此前擔任內蒙古滿洲里市委副書記、市長。近日，滿洲里市政府官網「領導之窗」欄目，已將許愛蓮信息移除。

許愛蓮此前出席滿洲里旅遊推介會。（微博@劉華峰）

公開資料顯示，滿洲里是內蒙古自治區計劃單列市，是中國最大的陸路口岸城市。

許愛蓮生於1971年7月，籍貫山東陽谷，早年在內蒙古通遼市工作23年，曾任通遼市體育局局長、通遼市經信委主任，科左後旗旗長、黨委書記等職。

2015年10月，內蒙古自治區黨委組織部發布擬任公示，許愛蓮擬提任盟市副廳級領導職務。當月，她離開通遼，調任滿洲里市委副書記、代市長，次年1月任市長。

據《新京報》旗下公號「政事兒」報道，許愛蓮最後一次出現在公開報道中，是2019年12月18日的《滿洲里日報》。

許愛蓮當時以普通黨員身份參加了滿洲里市政府召開的「不忘初心、牢記使命」主題教育專題組織生活會。

原烏海市長高世宏。（網絡圖片）

與此同時，原烏海市長高世宏也被責令辭去代表職務，烏海市第九屆人大常委會第十八次會議決定接受其辭職，依照代表法的有關規定，高世宏的代表資格終止。

高世宏1969年12月生，河北辛集人，曾任內蒙古自治區黨委副秘書長，鄂爾多斯市委副書記、政法委書記，2016年12月任烏海代市長，次月任市長。