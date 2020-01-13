中國富商2.1億英鎊購豪宅　將刷新英國房產交易記錄

據彭博社10日報道，一位中國房地產大亨以2.1億英鎊（約合21.3億港元）買下倫敦一處擁有45個房間的豪宅，這筆交易將刷新英國房地產交易的最高紀錄。

報道稱，買方為上市公司中渝置地控股的創始人兼董事長張松橋。他的發言人在電郵中表示已同意交易。其購置地產為倫敦騎士橋區拉特蘭門的一座大型獨棟別墅。

目前具體的交易條款尚未公布，但知情人士透露其定價2.1億英鎊，將成為英國有史以來金額最高的一筆房地產交易，也是全球範圍內最昂貴的交易之一。

在英國，上一個保持紀錄者在2011年，前莫斯科銀行行長Andrei Borodin以1.4億英鎊（約合14.2億港元）買下牛津郡一棟鄉間別墅。

而在全球範圍內，美國對沖基金經理、城堡投資集團創始人Ken Griffin去年以2.38億美元（約合18.49億港元）買下紐約曼哈頓（Manhattan）一套頂層公寓。

分析稱，張松橋此次的房地產交易將給倫敦低迷的豪宅市場注入一針強心劑，同時表明在英國接近脱歐之際，英鎊疲軟正吸引着來自世界各地的富豪。

張鬆橋素有「重慶李嘉誠」之稱。（資料圖片）

這棟位於騎士橋的豪宅建於上世紀80年代，總面積5,760平方米，擁有7層樓、45個房間以及防彈玻璃、游泳池、私人SPA等。

該處房產俯瞰倫敦的高檔居住區海德公園一號，並靠近哈洛德百貨公司。前黎巴嫩總理兼富翁哈里里（Saad Hariri）曾在這裏居住，但於2005年被暗殺。

此後，豪宅被送給沙特已故王儲阿齊茲親王，後者於2011年去世。王儲的繼承人委託瑞士財富管理公司Decisive Wealth SA管理。該財富管理公司表示，這筆交易表明投資者看好房價前景和英鎊的韌性。「尤其是因為我們知道超高端住宅市場交易有多難。」

資料顯示，素有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，旗下中渝置地控股於香港上市，主要投資中國西部地區。該公司2016年開始進入英國房地產市場，並於2017年以11.35億英鎊價格買下倫敦金融城新建的立德賀大樓。