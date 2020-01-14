雲南省原第一監獄長梁軍被雙開　多名同事下屬涉孫小果案受查

1月13日，中共雲南省紀委省監委網站消息，雲南省第一監獄黨委書記、監獄長梁軍被雙開。官方對其雙開通報中指出，梁軍利用職務便利，幫助罪犯違法辦理保外就醫、減刑，涉嫌徇私舞弊減刑、暫予監外執行罪。

梁軍被指幫助罪犯違法辦理保外就醫、減刑。（微博@周蓬安）

據《北京青年報》旗下公號「政知圈」1月14日報道，雲南省第一監獄正是此前孫小果服刑監獄。而在此前，梁軍已有多名同事或下屬，因涉孫小果案被查。

資料顯示，梁軍曾長期擔任雲南曲靖監獄黨委書記、監獄長一職。2012年3月，他就以曲靖監獄黨委書記、監獄長的身份做了曲靖監獄的年度工作報告。

2017年5月，梁軍在公開報道中的身份成為雲南省第一監獄黨委書記、監獄長。

梁軍最後一次公開露面是在2019年7月9日。在雲南省第一監獄，時任省一監監獄長梁軍從監獄基本情況、監獄工作情況、監獄當前面臨的困難和問題三個方面向雲南省專項民主監督組進行了匯報。2019年8月13日，官方通報梁軍落馬。

2017年，雲南省第一監獄曾發生在押罪犯越獄之事，梁軍已是時任監獄長。2017年5月2日上午8時20分，雲南省第一監獄七監區一名在押罪犯從監獄逃脱。8天後，即2017年5月10日，越獄罪犯被抓獲。

據當時消息，雲南省第一監獄新一屆黨委領導班子到位後，5月11日晚，省一監召開全獄幹部大會，成立以黨委書記、監獄長梁軍為組長的專項領導小組及辦公室7個工作小組，集中力量開展安全隱患大排查大整治專項活動。

這是梁軍第一次以雲南省第一監獄監獄長的身份見於公開報道。而在2016年12月，他還是以曲靖監獄黨委書記、監獄長的身份出席活動。

孫小果案一度引起中共高層的注意。（中國央視新聞截圖）

提到雲南省第一監獄，就不得不提到震驚中共高層的孫小果案。而此前，梁軍的多名同事及下屬因此案落馬。

因孫小果案再度展開審查，20多名雲南省公、檢、法、司、監獄的官員被查。

2019年12月15日，涉孫小果案公職人員和重要關係人職務犯罪案一審宣判，19名被告人分別獲刑2年至20年。

另據不完全統計，2019年以來，雲南曲靖及其下轄市宣威市政法系統先後有10餘名官員落馬。而2020年1月3日，雲南省曲靖監獄組織監獄中層以上幹部接受「以案明紀」專題警示教育並召開專題警示教育大會，表示新年第一課從「廉」開始。