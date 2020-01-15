內地推新政提升軍人福利　現役軍人免費乘搭巴士地鐵

內地退役軍人事務部周二（14日）舉行新聞吹風會，介紹由該部及中宣部、發改委等20部門聯合印發的《關於加強軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象優待工作的意見》有關內容。 上述《意見》提出，現役軍人、殘疾軍人免費乘坐市內公共汽車（按：巴士）、電車和軌道交通工具（按：地鐵/輕軌）；殘疾軍人乘坐境內運行的火車、輪船、長途公共汽車和民航班機，享受減收正常票價50%的優惠。

此外，《意見》明確堅持現役與退役銜接、優待與貢獻匹配、關愛與管理結合、當前與長遠統籌4項原則，涵蓋榮譽激勵、生活、養老、醫療、住房、教育、文化交通、其他優待8個方面，樹立「貢獻愈大優待愈多」導向。

《意見》還提出一系列創新舉措。例如，在榮譽激勵方面，將服現役期間榮獲個人二等功以上獎勵的現役軍人、退役軍人名錄載入地方志；對個人立功、獲得榮譽稱號或勛章的現役軍人，給其家庭送喜報。

圖為內地火車站的軍人優先驗票通道。（國防部網）

在養老方面，國家興辦的光榮院、優撫醫院對榮獲個人二等功以上獎勵現役軍人的父母等優撫對象，優先服務並減免相關費用。

在醫療方面，明確本地區醫療優待定點服務機構，開通優先窗口，提供優先服務；優撫醫院為部份優撫對象免收相關費用，提供優惠體檢。

在文化交通方面，博物館、紀念館、美術館等公共文化設施和實行政府定價或指導價管理的公園、展覽館、名勝古蹟、景區，對現役軍人、殘疾軍人、「三屬」（烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬）、現役軍人家屬按規定提供減免門票等優待。現役軍人、殘疾軍人免費乘坐市內公共汽車、電車和軌道交通工具；「三屬」乘坐境內運行的火車、輪船、客運班車以及民航班機時，可使用優先通道。

《意見》明確，將逐步為退役軍人和「三屬」統一制發優待證，作為享受相應優待的有效證件。

（新京報）