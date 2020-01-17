【多圖】網傳邊境對峙視頻　解放軍軍官對印軍撂狠話：不想打就滾

中印邊境領土爭端是兩國始終無法解決的老大難問題，儘管中印兩軍都在謀求建立減少誤判的軍事聯絡熱線，但邊境上的對峙可以說幾乎每隔一段時間都在上演，醖釀着濃厚的敵對意識。

綜合媒體1月17日報道，印軍在1月11日表示，中印設立軍事熱線的障礙已排除，將很快投入使用。消息指，印度陸軍軍事行動總局（DGMO）將與解放軍西部戰區建立軍事熱線。

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印軍指，中印均承認，建立軍事熱線是加強和改善兩軍互動的必要條件，並可有效緩解在雙方邊界實控線地區的緊張局勢。不過，這條軍事熱線曾因邊境分歧而數度受阻。

而這些邊境分歧則多表現為印軍與解放軍之間的對峙。近段時間以來，內地網絡流傳多段視頻，顯示印軍和解放軍在爭議邊境不同地段的對峙畫面。

1月中旬流傳的印軍所拍的視頻顯示，十多名解放軍與印軍對峙，其中一名解放軍士兵用英文不斷與一名印軍爭執，另外一名身穿軍大衣的解放軍軍官頻頻對印軍爆粗口。

這位解放軍軍官在視頻鏡頭前咆哮，並放出狠話，「放你媽的狗屁，滾，你給他講，現在立馬給我滾，否則由此出現的一切後果由他們承擔」，「不想打就滾」，「他們要是賴着不走，我讓他們都死在這個地方」等等。

而另一段視頻則被指發生於2019年7月至8月，據印度「阿魯納恰爾邦」高層透露，彼時解放軍進入印度一側至少12公里，雙方僅進行溝通，未發生實際摩擦。

2017年，中印兩軍在邊境洞朗地區發生嚴重對峙事件，兩國為此不斷調兵遣將，後在高層斡旋下危機得以解除。但解放軍彼時並未撤離，而是不斷強化在洞朗地區的防務。2019年底的衛星照顯示，中國在洞朗周邊完成大規模的基建，出現多條硬化道路。

雖然中印謀求邊境和平，但解放軍在靠近西藏一側的整軍備戰活動並未停止。新年初的1月3日，西藏軍區舉行開訓動員，罕見公開展示該軍區最新武器裝備，包括新近列裝的全球最先進的15式輕型坦克，以及96A坦克、PCL181車載炮、PHL03遠程火箭炮、反炮兵雷達、紅旗-16地空導彈等。

另外，處於一線的西藏軍區部隊也大規模配備夜視儀和瞄準鏡，從而使得解放軍在單兵裝備方面獲得對印軍的優勢。