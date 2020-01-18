【習近平訪緬】40緬甸團體呼籲中方永久終止密松水電大壩工程

緬甸約40個公民團體早前向中國國家主席習近平發公開信，要求中方永久終止興建密松水電大壩工程，公開信還警告稱，如果工程繼續進行，會損害兩國友好關係。

據《伊洛瓦底新聞雜誌》（The Irrawaddy News Magazine）報道，這些組織主要在緬甸北部的克欽邦。其中一個公民團體「Airavati」的成員杜卡旺對媒體表示，「如果這個項目復工，我們會失去越來越多。本地居民對這個工程已經受夠了，我們希望永久停止這個工程。」

密松水電大壩工程一個入口。（伊洛瓦底新聞雜誌）

公開信稱，工程威脅到了克欽邦民眾生存，導致了很多社會問題和環境問題，如徵地及歷史古蹟的毀壞。公開信稱，希望中國可以遵循國際標準，尊重當地習俗、傳統和歷史古蹟。

緬甸政府2009年跟中國簽署協議，由中國出資在克欽邦興建密松水電大壩工程。緬甸國家電力公司前副部長吳莫達推（U Maw Thar Htwe）去年5月曾接受BBC採訪時說，大壩產生的90%的電力將回到中國。

但工程引起當地居民不滿。2011年9月，時任總統登盛在愈演愈烈的抗議聲中叫停項目。有消息稱，中方希望可以趁習近平的訪問，在密松大壩問題上取得進展。

反對水壩建設的活動家邁因特（Aung Soe Myint）告訴路透社，昂山素季應該提防中國提供的東西，否則可能在預計於11月舉行的大選中受到懲罰。「如果昂山素季同意，那將是政治自殺」。