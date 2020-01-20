【有片】雲南考察遇遊客問「彭嫲嫲來了嗎？」　習近平回答引歡笑

周日（19日）下午，中共總書記習近平前往雲南騰沖「和順古鎮」考察調研時，有遊客熱情呼喊：「彭嫲嫲（彭麗媛）來了嗎？」 習近平聽到後滿臉笑容向人群表示：「她沒來，過年了都在家裏忙着呢。」這樣的回答也引起現場歡笑聲。

2020年春節前夕，習近平剛剛結束對鄰國緬甸的訪問，習近平開啟了春節前最後一次、也是2020年首次國內考察。1月19日下午，習近平首站到達雲南騰沖市清水鄉三家村中寨司莫拉佤族村，走進村民家中了解脱貧攻堅情況，並向民眾送上新春祝福。

在前往和順古鎮考察調研時，習近平沿着古鎮小巷步行，和沿途的遊客、村民親切地打招呼。有遊客問道：「彭嫲嫲來了嗎？」習近平則回答說：「她沒來，過年了都在家裏忙着呢。」

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自從習近平上任以來，習近平與彭麗媛夫婦在坊間有「習大大」與「彭嫲嫲」的暱稱。2019年12月18日，習近平與彭麗媛在澳門參加澳門回歸20周年紀念慶典期間，彭麗媛參訪澳門旅遊學院，並觀看飲品調製、糕點製作等教學演示。根據網絡流傳的影片顯示，彭麗媛還親自製作葡式蛋撻，並笑着說「我在家也要做家務」。

自中共十八大以來，習近平每年春節前都要到基層考察，前幾站分別去了四川、河北、江西、內蒙古、甘肅等地，2019年，他還走進北京歷史文化片區前門東區。

目前，雲南是中國貧困人口和貧困縣最多、貧困面最廣、貧困程度最深的省份。早在2015年1月，習近平就曾赴雲南考察。他當時指出，要以更加明確的目標、更加有力的舉措、更加有效的行動，深入實施精準扶貧、精準脱貧。

（綜合報道）