【武漢肺炎】武漢實施進出人員管控　暫停旅行團出城私家車須抽檢

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，武漢市宣布對進出武漢人員加強管控。《人民日報》引述武漢市衛健委消息稱，為遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情擴散，武漢市的旅行團將不會組團外出，公安交管部門亦會對進出武漢的私家車進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。

截至1月21日中午，內地各地已錄得219宗個案；其中武漢4人死亡，15名醫務人員感染。而泰國、日本及韓國均錄得確診個案，輸入個案全部是武漢人。（香港01製圖）

報道稱，自1月14日起，當局已在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭安裝35部紅外線測溫儀，配備300多部手持紅外線測溫儀，各區正在陸續加大配備力度。此外，在「三站一場」設置體溫檢測點、排查點，加強離漢旅客體溫檢測工作，對出現發熱的旅客進行登記、發放宣傳冊和口罩、免費辦理退票或改簽手續、指導轉診到轄區醫療機構，並進行登記報告。

1月19日，武漢再次部署出境離漢人員檢測排查工作。同時，對市內公共交通工具強化進行「日消毒」和「每班次通風」。

1月20日，武漢高鐵站出站口，不少乘客戴上口罩。（新京報）

當局表示，將繼續加大華南海鮮批發市場休市後管控力度，24小時管控市場及其周邊出入口。加大農（集）貿市場及各類經營場所排查，開展衛生學調查和流行病學調查，對發現病例集中隔離治療，對密切接觸者進行醫學觀察。

報道稱，為了全力醫治患者，按照國家、省、市聯合指定的診療方案，集中患者、集中資源、集中專家、集中收治。3間定點醫院設置800張床位用於收治病人，其他直屬醫療機構為配合患者救治，將於近期空出1,200張床位用於患者救治。

（人民日報、央視新聞）