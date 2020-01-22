央視主持趙忠祥告別儀式現場混亂　傳媒及直播網紅擁堵名人蹭熱度

1月20日，內地官媒央視著名主持人趙忠祥的遺體告別儀式在八寶山舉行，本該肅穆的葬禮現場卻擾攘不堪，儼然變成傳媒、粉絲圍追堵截明星名人的追星現場。

據《北京日報》1月21日報道，在趙忠祥告別儀式的大禮堂前南廣場上，一大早就聚集大量傳媒、粉絲、直播網紅。部份參加告別儀式的人，目的不是悼念、緬懷，而是「蹭明星」。一有前來弔唁的名人露面，人群就蜂擁而動上前圍堵拍照。雖有工作人員維持秩序，但現場還是混亂不堪。

隨着人流洶湧，告別廳前擺放的菊花壇悉數遭殃，花瓣灑落一地。一位穿戴嚴實的弔唁者快步進入告別廳時遭到堵截，在離大門幾米遠的地方被擠到牆邊，只得面壁而站，動彈不得，最後是在工作人員的幫助下才得以離開。

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沒有拍到名人，現場人群又調轉鏡頭，隔着玻璃對告別廳內拍照。室內的工作人員不得不把告別廳的窗簾全部拉上。

隨着告別儀式的進行，結束弔唁的名人明星依次從告別室北門離開，圍堵名人的一幕再次發生。告別室內，為防有人偷拍，工作人員和義工手拉手護在遺體周圍，以確保告別的秩序，不和諧場面一直持續到葬禮結束。

趙忠祥作為央視主持人，生前獲得了多項榮譽。從趙忠祥此次的悼念會就可看出，除了他生前的同事好友楊瀾、馬未都、朱軍、倪萍等一眾演藝界人士，前國家領導人李長春、李嵐清、劉延東、孫家正等，及現任中宣部部長黃坤明等官員也贈送花圈致哀。。

趙忠祥之所以能獲得如此超規格的待遇，一方面是其在央視的老資格。另一方面，受到中共高官的悼念與其往年的文宣工作經歷相關。

趙忠祥1959年進入中央電視台的前身北京電視台，擔任播音員。1973年底，趙忠祥被指定為播報毛澤東重要新聞的唯一播音員。1978年，他又是央視《新聞聯播》第一個出鏡播報的播音員，而且是被指定唯一出鏡者。1979年隨鄧小平訪美期間採訪過美國總統卡特（Jimmy Carter），成為第一位進入白宮採訪美國總統的中國記者。

對於趙忠祥生前評價，最惹人關注的就是早些年前和饒穎的性醜聞，以及最近幾年賣字畫賣合照。趙忠祥逝世後，有人評價稱「趙大節無傷，私德有瑕疵」。

（綜合報道）