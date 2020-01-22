春節前夕　習近平看望江澤民胡錦濤等前領導人

中國傳統節日春節在即，赴雲南考察的中共總書記習近平返回北京。據新華社22日報道，習近平等黨和國家領導人，分別看望或委託有關方面負責人看望了江澤民、胡錦濤，朱鎔基、温家寶等人。

獲看望的中共政治局前常委有李瑞環、吳邦國、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗。

另外一些黨政軍退休高官包括田紀雲、遲浩田、姜春雲、王樂泉、王兆國、回良玉、劉淇、吳儀、曹剛川、曾培炎、王剛、劉延東、李源潮、馬凱、李建國、范長龍、孟建柱、郭金龍、王漢斌、何勇、杜青林、趙洪祝、王丙乾、鄒家華、彭珮雲、周光召、曹志、李鐵映、何魯麗、許嘉璐、蔣正華、顧秀蓮、熱地、盛華仁、路甬祥、烏雲其木格、華建敏、陳至立、周鐵農、司馬義·鐵力瓦爾地、蔣樹聲、桑國衛、王勝俊、陳昌智、嚴雋琪、張平、向巴平措、張寶文、唐家璇、梁光烈、戴秉國、常萬全、韓杼濱、賈春旺、任建新、宋健、錢正英、胡啟立、王忠禹、李貴鮮、張思卿、張克輝、郝建秀、徐匡迪、張懷西、李蒙、廖暉、白立忱、陳奎元、阿不來提·阿不都熱西提、李兆焯、黃孟復、張梅穎、張榕明、錢運錄、孫家正、李金華、鄭萬通、鄧樸方、厲無畏、陳宗興、王志珍、韓啟德、林文漪、羅富和、李海峰、陳元、周小川、王家瑞、齊續春、馬培華、劉曉峰、王欽敏等。

報道稱，退休高官們對此表示感謝，稱習近平帶領中共取得歷史性成就，強調衷心擁護「習核心」，希望黨政軍民團結在「習核心」周圍，推進「第五個現代化」——國家治理體系和治理能力現代化，為實現「小康社會」建成、脱貧勝利，實現兩個「百年」目標，實現中國夢而奮鬥。

現年93歲的江澤民、77歲的胡錦濤最新一次公開現身均在2019年10月1日的中國國慶閲兵式上，彼時現年91歲的朱鎔基並未露面。

稍早前的1月13日，習近平以中共軍委主席的身份率中共軍委成員在北京慰問退休高級將領。習近平彼時詢問退休將領的身體和生活情況。這些退休將領均表示將為實現強軍2020年目標做貢獻。