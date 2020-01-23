【武漢肺炎】武漢10時起全市交通停運　恢復時間另行通知

據武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部消息，由1月23日10時起，武漢市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉，恢復時間將另行通知。

通告指出，有關措施是為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安全和身體健康，懇請廣大市民、旅客理解支持。

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巿長：內防擴散外防輸出

武漢市長周先旺接受《新華社》訪問時表示，武漢是九省通衢之地，戶籍人口900多萬人，另有常住人口500多萬人，預料春運期間抵達武漢的人流規模將在3000萬左右，武漢市正採取一系列措施，「內防擴散、外防輸出」，防止疫情擴散蔓延，目前的重點是做好對進出城市人員的管控。

他說：「對於離開武漢市的群體，無論是通過機場、碼頭、高鐵還是自駕，出境都要測體溫，體溫一旦超過攝氏37.3度的群體，就要按照相關處置規程，該留觀的要留觀，該隔離的要隔離，該收治的要收治。」

對於如何看待對武漢「封城」之說？周先旺稱：「我理解的武漢『封城』，是指對體溫異常、可能被新型冠狀病毒感染的人群，不讓進出城，而不是對生活在武漢的1000多萬人不准進出，既要防止輸出，也要控制輸入。」當局堅決取締大型活動、人流聚集，取消前往國內外旅遊團，嚴禁各類活禽、野生動物運輸進城，打擊各類違規違法運輸。

這次新型冠狀病毒懷疑是在華南海鮮市場爆發，他承認，華南海鮮市場是武漢城市管理反面教材，「華南海鮮市場名義上是海鮮市場，但實際上卻是個綜合市場，無論最終溯源是否華南海鮮市場是唯一的病源產生地，從城市管理角度而言，這個市場的存在就有很多需要總結的。」

國務院副總理孫春蘭（中）同湖北省疾控中心防控人員交流，堅持以中西醫結合，盡最大努力救治患者。（新華社）

國務院副總理孫春蘭赴武漢

​另外，《新華社》報道，國務院副總理孫春蘭考察了武漢天河機場出入口檢測點，實地了解通風消毒、體溫檢測、口岸衛生檢疫等情況，並同湖北省疾控中心防控人員交流，堅持以中西醫結合，優化臨床診療方案，盡最大努力救治患者。