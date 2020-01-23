【武漢肺炎】武漢機場旅客排長隊改簽：只要能離開　哪裡的票都行

武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部周四（23日）凌晨宣佈，為有效切斷病毒傳播途徑，由上午10時起全市的公共交通及長途客運暫停營運，機場及火車站的離境通道亦暫時關閉，直至另行通知。 今日早上10時前，在武漢天河國際機場，大批旅客在人工櫃檯前排長隊諮詢退票與改簽事項。甚至有旅客直言，「只要能離開，隨便哪裡的票都行。」

1月23日，武漢天河國際機場，旅客們在人工櫃檯前排長隊諮詢退票與改簽事項。（新京報）

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據內媒報道，從今日凌晨4點左右開始，在武漢天河國際機場機場出發層的車輛逐漸增多，最多時，幾乎一秒鐘一輛車到達。從車上下來的乘客大多帶著行李箱。

機場每個值機櫃檯前都站滿了旅客，有的隊伍長近百米。一名航空公司工作人員表示，接上級領導通知，可為10點前航班的旅客辦理值機手續，10點後的則不辦理，並對購票旅客原價退票。

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《新京報》引述一名四川籍女遊客稱，她原本購買了上午11點從武漢飛往成都的航班，凌晨兩點時，正在玩微博的她看到了關於武漢封城的新聞推送，立即重新購買7點10分的航班。

一名武漢本地的女性旅客表示，她看到新聞後，立即趕往機場，想將原定11點飛往北京的航班改簽至10點前的任意航班，在得知票售完後，該名旅客說，「只要能離開這裡，讓我隨便買哪裡的票都行。」