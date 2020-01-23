【武漢肺炎】傳中部戰區空軍在武漢上空播撒消毒粉液　官方闢謠

新型冠狀病毒肺炎肆虐武漢，該市市長直言已進入「戰時狀態」，疫情防控指揮部宣布全市23日早上10時起所有公共交通工具暫停運營，機場及火車站的離開通道亦暫時關閉，呼籲市民無特殊原因不要離開武漢，恢復時間另行通知。 眼見疫情態勢嚴峻，內地網上傳出「中部戰區空軍今天會在武漢上空開始播撒消毒粉液」的消息。不過官方隨即否認，指消息為謠言。

官方指「中部戰區空軍會在武漢上空開始播撒消毒粉液」的消息是謠言。（微博）

微博及微信群組流傳出兩則消息，一則稱「今天下午五點至九點，大家千萬不要出門，全市轉運發熱病人到定點醫院。切記切記。以免造成感染」；另一則稱，「中部戰區空軍今天會在武漢上空開始播撒消毒粉液，請大家不要出門 也不要買外面放的東西 ，如果買了拿回家 多洗多泡！」內媒其後引述武漢市官方核實稱，兩則消息皆為謠言，呼籲公眾不信謠不傳謠。

自稱茶飲能防控新型病毒 當事人被立案調查

此外，福州一個自稱「中醫健康保障服務機構」的公眾號，日前發布了一篇文章《重大通知！新型冠狀病毒肺炎疫情侵襲，99會員速來免費領取「防冠I號」茶飲，可防可控！》。

不過在22日，該公眾號又發布聲明表示，該茶飲對防治新型冠狀病毒並無可防可控作用。該健康機構相關負責人表示，此為向會員贈送的茶飲，之前的文章「表述不當」。目前文章已被福州市晉安區市場監管局責令刪除，當事人則因涉嫌發布虛假廣告的行為被立案調查。

（綜合報道）