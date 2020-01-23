【武漢肺炎】接壤城市黃岡同「封城」　關閉離境通道戲院網吧停業

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情肆虐中國，其中重災區湖北省確診病例持續增加，目前已有17人得病後死亡。 繼武漢市今日（23日）早上「封城」後，與武漢接壤、同省的黃岡市也將在24日（明日）零時起暫時關閉離境通道。

根據黃岡官方通報，自1月23日24時起，黃岡市區公交、長途客運暫停運營；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不要離開市區；黃岡市區所有影劇院、網吧和室內公共文化、旅遊及娛樂場所暫停營業；黃州區中心市場實行休市管理。恢復時間另行通告。

通報還稱，即日起，在黃岡市區所有進出城道口，依法依規對過往車輛及人員實施疫情排查防控，不漏一人一車。對進出城人員進行體溫檢測，對有發熱癥狀的患者及時安排到指定醫療點進一步檢查和治療；對同車密切接觸人員安排到指定地點觀察。對進入黃岡的交通工具所搭載的動物進行檢查，嚴厲打擊非法攜帶、運輸、販賣動物的行為。

所有離開武漢的高速公路已開始封閉。（微博）

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據悉，湖北省政府22日晚曾召開新聞發布會，通報肺炎疫情防控情況。其在介紹黃岡市疫情防控情況時透露，截至22日上午9點，黃岡市報告確診新型冠狀病毒感染肺炎病例12宗，疑似病例16宗。在確診病例中，有醫生1人、護士4人、其他7人，患者年齡最小的24歲、最大的76歲。目前，黃岡市無危重病例，無死亡病例。追蹤管理密切接觸者82人，均無異常症狀。

而根據內地網站「百度遷徙」統計的數據，伴隨春運，1月16至22日，黃岡和孝感是武漢市流動人口出行最主要的目的地，這兩座城市每天都會接納武漢市超過25%的出行人員。

排在前十名的目的地城市分別還有荊州、咸寧、襄陽、黃石等，均為湖北省內的城市。深圳、上海、北京和廣州則是流入武漢市人數最多的外省城市。

（綜合報道）