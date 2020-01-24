【武漢肺炎】湖北獲10億防疫補助金　鍾南山任科研攻關組組長

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情肆虐中國，湖北武漢確診病例最多。國家財政部緊急下撥10億元人民幣，支持湖北省展開肺炎疫情防控。 與此同時，科技部會同國家衛生健康委、財政部、中科院、藥監局、中醫藥局、中央軍委後勤保障部等部門和單位成立科研攻關組，由14位專家組成，中國工程院院士、SARS專家鍾南山擔任組長。

武漢大學中南醫院救治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。（中新社）

據科技部官網23日消息，科技部副部長徐南平21日組織召開「新型冠狀病毒聯防聯控工作機制科研攻關組第一次會議」。會議宣布，成立以鍾南山院士為組長、14位專家組成的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制科研攻關專家組。

會議指出，國家層面將迅速啟動應急科技攻關項目，著重在病毒溯源、傳播途徑、動物模型建立、感染與致病機理、快速免疫學檢測方法、基因組變異與進化、重症病人優化治療方案、應急保護抗體研發、快速疫苗研發、中醫藥防治等10個方面進行部署。

會議又要求，各相關部門、各科研單位要立即行動，加快科技研發攻關，突出防控急需，充分發揮專家組的諮詢作用，為一線防控治療工作提供科技支撐。

科技部還通報稱，「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情科技應對」第一批8個應急攻關項目已經緊急啟動，經費撥付到位。財政部23日亦表示，近日湖北省武漢市等地陸續發生新型肺炎疫情，防控形勢嚴峻，為落實國家主席習近平關於疫情的指示，按照國務院部署，財政部緊急下撥補助資金10億元人民幣，支持湖北省開展疫情防控相關工作。

（綜合報道）