【武漢肺炎】國家傳染病防控專家：武漢「封城」28天後將見效

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，疫情最先爆發的武漢市23日上午10時起「封城」，停運全市巴士、地鐵、輪渡、長途客運，暫時關閉機場、火車站等離漢通道。對於「封城」做法是否見效，內地網民眾說紛紜，有人讚同，也有人認為難以預測成效。 ﻿周日（26日）下午，國家傳染病諮詢專家委員會成員蔣榮猛為剛抵達的浙江省醫療隊開展醫務人員防控知識培訓，他表示，一般來說，關閉離漢通道、限行兩個潛伏期（即「封城」28天後）就可以有效遏制疫情蔓延。

蔣榮猛是北京地壇醫院感染二科主任醫師，2003年沙士（SARS）疫情中，他被抽調到北京市相關指揮部，負責甄別全市的疑似患者。今次新型肺炎疫情中，他擔任國家衛健委派往武漢的專家組成員。

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蔣：「封城」肯定有效 但需解決細節問題

蔣榮猛表示，關閉離漢通道和限行是「外防輸出、內防擴散」的手段，大大減少人口流動，對控制疫情蔓延肯定有效果，但需解決一些細節問題，如患者看病出行，醫務人員上下班，生活物資保障，社區和家庭的防病、消毒、就診指導等。

他指出，一般來說，關閉離漢通道、限行兩個潛伏期（即「封城」28天後）就可以有效遏制疫情蔓延，具體控制到甚麼程度，要做社區監測，看社區發病情況和新增病例數的下降趨勢。

另外，武漢市政府已發布通告，市民進入公共場所須佩戴口罩。對此，蔣榮猛指出，這樣的防護是合理且有必要的，只要是室內封閉空間都應該佩戴口罩，醫用外科口罩和醫用防護口罩都可以。同時要注意正確戴口罩，大小得合適，防護口罩要貼合面部、做密合性檢驗。若戴得不正確，戴多少層也沒用。

蔣榮猛受國家衛健委委派，已在武漢對抗疫情長達十餘天。（首都醫科大學附屬北京地壇醫院）

他又指，醫療支援隊應正確戴口罩，注意手衛生，最重要的是保護發熱門診、隔離病房的各個分區。醫護人員如果被感染，多數情況是因為用被污染的手接觸口鼻眼等黏膜部位。在歐美國家，醫務人員手衛生考核合格是上崗的必要條件，病人甚至可以參與監督醫務人員的手衛生情況。

眼睛結膜傳染可能性不大

另外， 國家專家組成員王廣發不久前感染了新型冠狀病毒，他自己認為是通過眼睛結膜感染，蔣榮猛直言「個人認為不太可能」，他表示，參與過伊波拉、鼠疫、沙士的防控，通過眼睛結膜感染這些病的可能性不大。「如果一種傳染病能通過眼結膜去傳染，那是災難性的，我們醫務人員都會被感染。我認為還是接觸性感染的可能性更大。」

（長江日報）