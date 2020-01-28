【武漢肺炎】央視主持追問內地疾控專家　「疫情何時能基本控制」

北京時間1月27日，中國央視頻道主持人白巖鬆，在節目中與中國國家衛健委專家組成員馮子健進行了連線，並向他提出一些民眾關心的問題。

北京時間1月27日央視主持人白巖鬆與中國國家衛健委專家組成員馮子健進行了視頻連線。（央視欄目《新聞1+1》截圖）

中國央視頻道主持人白巖鬆在北京時間1月27日的《新聞1+1》節目中，與中國疾控中心副主任、中國國家衛健委專家組成員馮子健連線，並向後者提出若干個與武漢疫情相關的問題。

其中一些關鍵的問題大致可歸類為「被感染者人數短期內急劇上升意味着什麼？」，「年齡較小的被感染者出現，是否說明病毒發生了變化？」，「武漢是否存在醫護人員短缺情況？」，「疫情未來何時會被有效遏制」以及「自我隔離14天，對所有人來說是否必要？」，對於這些問題，疾控專家馮子健一一解答。

馮子健指，被感染者人數急劇上升，與新型病毒傳播能力較強、疫情爆發的時間點及疑似病例積壓有關，根據一些研究團隊得出的結果顯示，新型病毒儘管在傳播能力上與SARS病毒相近，即平均每個病人能夠傳播2至3人，但是其傳代間隔卻比SARS病毒短兩天左右，因此，延長假期和加強社區防控，能夠減少人員流動及接觸，減弱病毒傳播能力。

關於病毒是否發生了變化，馮子健認為，接觸暴露機會的不同，導致各年齡段人群發病率的不同，而相關病例證實了「不同年齡段的人均對該病毒易感」這一事實，此外有一個現象，就是孩子的被感染症狀較成年人輕些，並且截至目前還沒有發現孩子的病例，發展成為嚴重病例。

關於湖北省是否存在醫護人員短缺情況，馮子健表示，護士短缺是醫療服務長期存在的短板，而近期病人的忽然增加，導致呼吸科醫務人員尤為短缺，因此現階段需要外部援助，目前有大批醫務人員正在馳援，此舉短期內能夠緩解醫護人員短缺情況。

當被主持人白巖鬆問到疫情何時能得到基本控制時，馮子健表示，現階段難以預測疫情趨勢，但他相信隨着各項防控措施的落實，疫情會被得到控制。（注：此後白巖鬆在節目中對此進行了追問，馮子健均做出了較為謹慎的回答，並表示未來當局將加大疫情防控力度）

至於自我隔離14天，是否對每個人來說都有必要，馮子健表示，目前相關部門正更新疫情的預防指南，並會對此提供一些具體意見，他個人認為，該方法應根據不同情況靈活採用。

此外，馮子健還在節目中分析當天疫情整體形勢，其中好的方面，是社區防控正在有力執行，並且一些高科技手段參與了防控工作。而壞的方面，是病例數以及有病例報告的地區數持續增加，說明疫情仍在擴散。

根據中國國家衛健委公布數據顯示，1月26日當天全國30個省（區、市）報告新增確診病例769宗，新增重症病例137宗，新增死亡病例24宗（注：全為湖北省），新增治癒出院病例2宗，新增疑似病例3,806宗。

此外香港特別行政區8宗，澳門特別行政區5宗，台灣地區4宗，泰國7宗，日本3宗，韓國3宗，美國3宗，越南2宗，新加坡4宗，馬來西亞3宗，尼泊爾1宗，法國3宗，澳洲4宗。