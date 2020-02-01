【武漢肺炎】美國人何必落井下石乘人之危？

中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，並在全球範圍有擴張的趨勢，在全世界全力抗擊疫情之際，美國一些官員卻不時發表不友善的言論。例如美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在接受電視訪問時卻語出驚人地表示，疫情的爆發將有助於北美地區就業機會的回升。

羅斯日前接受福斯財經網採訪時，被問及武漢肺炎的爆發是否會危及美國的經濟，羅斯表示不想談論建立在不幸疾病上的勝利，「但事實是，當企業檢查他們的供應鏈時，這（疫情）的確成為他們需要去考慮的一件事」、「因此我認為這將會有助於北美工作機會回歸」。

羅斯表示，此次疫情「有助於北美工作機會回歸」。（AP）

隨後，美國商務部也回應了部長的發言，表示第一步是控制病毒並幫助感染者，但與長期對本國人民及全世界掩蓋真正風險的國家做生意，考慮其後果也是很重要的。日前美國政府宣布新冠病毒為國家緊急事件，禁止近期去過中國的外國公民入境。

這些美國政府高官的表態和一些舉措，簡直就是一種落井下石、趁人之危之舉。日前在中國外交部記者會上，有記者就此提問時，中國外交部發言人華春瑩批評一些美國高官的言行「既不符合事實，更不合時宜」，指責美國「帶了一個很不好的頭，實在太不厚道。」

誠然，從美國國家利益而言，在疫情擴大之際，美國以及世界上其他組織採取一些舉措保障自己國家國民的安全，無可厚非。但是，高調宣揚「中國疫情有助製造業迴流美國」，真的是這個標榜「民主燈塔」的國家應該有的態度嗎？

外交部發言人華春瑩批評一些美國「實在太不厚道」。（資料圖片）

從中國角度來看，相比17前年的SARS事件，中國政府今天在公開透明方面，其實已經有了很大進步——中國官方每天不斷更新各省市確診病例人數、死亡人數和治癒人數等數據，並及時向國際社會分享相關信息和數據。相關機構不斷組織、協調全國的醫務人員、醫用物資、生活物資等支援武漢。

而此次疫情也引起了世衛組織的關注，1月28日，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會晤了中國國家主席習近平，隨後還發推文稱讚了中國。

他表示：「今天，我和中國國家主席習近平在北京會面，討論了遏制新型冠狀病毒疫情的下一步舉措。世衛組織讚賞中國對此次疫情防控的重視以及展現出的透明度。」

雖然隨後世衛組織宣布將武漢新型冠狀病毒感染肺炎疫情定義為「國際關注的突發公共衛生事件」，但譚德塞仍強調該決定並非對中國投下「不信任票」並且不建議其他國家對中國採取旅行或貿易禁令。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早前和習近平會晤。（資料圖片）

疫情面前沒有國家之分，我們都應該是一個人類共同體。共克時艱，同舟共度不只是簡單的中國成語，而是全人類在面對災難時候的共同感受。中國人沒有忘記汶川地震時候其他國家給中國人的幫助，當外國發生災害時，中國人也願意伸出援助之手。這是人類與動物的區別，我們人類將其稱為「人性」。

而今天一些美國官員落井下石之舉，在疫情面前第一時間想到的是「製造業回流」？這是為什麼我們經常將這些人稱呼為「政治動物」的原因——缺乏人性，所有思考的出發點都基於政治立場，基於利益。

此次新型冠狀病毒肺炎的爆發和蔓延，不僅是中國面臨的災難，更需要各個國家共同獻計獻策，攜手度過難關。城門失火殃及池魚，每一次流行傳染病的爆發，都是全人類的不幸。

美國應該不會忘記，2009年3月墨西哥爆發H1N1疫潮，疫情其後傳播到全世界，美國也沒能倖免。據美國CDC估計，截至2010年3月中旬，這場疫情導致5,900萬美國人染病，265,000千人住院，12,000人死亡。

在肆虐的疫情下，相信每個國家都不能獨善其身，美國不厚道的對中國幸災樂禍、落井下石，除了暴露其狹隘自私的嘴臉，並不能贏得世界的尊重。